【逃犯條例】陳茂波：冀新一年社會在互諒中前行　有商有量尋出路

財政司司長陳茂波指，暴力衝擊、針對商店及商場的刑事毁壞等，對本港社會和經濟帶來實質破壞，也損害到就業市場，本港最新失業率惡化至3.2%；他又指，業界人士反映，現時很多企業都是咬緊牙關、吃力地維持經營，盼望社會氣氛趨向緩和，暴力停止，讓市民恢復消費意欲，希望聖誕和新年等傳統旺季時市道能稍有轉機，大家又擔心若市況未能迅速改善，新年過後將可能出現結業潮。 陳茂波指，姑息暴力就是包容罪惡，這些違法行徑除了損害治安和市民的自由，更砸碎不少打工仔的飯碗，希望新一年社會能在互相諒解中前行、在有商有量中尋得出路，百業興旺。

陳茂波在網誌「助週轉 渡難關 懷希望」中談及本港經濟狀況，他指回看過去12個月，破產欠薪保障基金已合共接獲近3,000宗申請，申請數目最多的五個行業分別為建造（1,158宗）、餐飲服務（716宗）、零售業（233宗）、進出口貿易（220宗）及其他個人服務活動（80宗）。

暴力衝擊、針對商店及商場的刑事毁壞等，對本港社會和經濟帶來實質破壞，也損害到就業市場；本港最新失業率惡化至3.2% (9月至11月)，較第二季上升了0.4個百分點，失業人數增加約11,200人，令失業總人數升至125,400人。零售、住宿及膳食服務業受打擊最大，合計失業率由第二季的3.9%顯著上升至5.2%，是三年以來的高位。失業人數急增了6,000人，達31,600人，佔整體失業人數約兩成半。其中，單是餐飲服務業的失業率便高達6.2%，相等於約15,000多人失業，是八年來最高。

陳茂波指，雖然過去幾周市面上氣氛沒那麼繃緊，部份食肆回復人氣，但無論是商場或街頭，還不時出現大家不願見到的畫面：在商場內的聚集遊走、滋擾及打砸商店、破壞商場設施，甚至對持不同意見的市民動粗和噴漆等。

他指，姑息暴力就是包容罪惡，這些違法行徑除了損害治安和市民的自由，更砸碎不少打工仔的飯碗，受害的是他們家中需要照顧的老弱幼小。

陳茂波指，聖誕新年快到，無論過去這段日子曾經有過什麼分歧，希望大家也讓自己和社會有喘息的空間。無論有多大的分歧與差異，都只有透過對話、互相理解、面向未來、共同探索，才能尋到出路。聖誕節其中一項重要意義是平安、愛與希望，祝願大家和親人有一個平安、喜樂和溫馨的節日假期，也希望新一年社會能在互相諒解中前行、在有商有量中尋得出路，百業興旺。