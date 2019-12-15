【逃犯條例】陳茂波憂未走出暴力陰霾　國際投資者轉其他城市發展

反修例風波持續逾半年，財政司司長陳茂波今日（15日）發表網誌表示，社會仍未擺脫「暴力和癱瘓的陰霾」，擔心一些本來打算到港投資或擴展業務的國際投資者，會失去耐性，轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務。 陳茂波又稱，中美關係未來一段頗長時間仍會起伏不定，將為環球經濟和金融市場帶來波動。他表示，因應多變的外圍環境和不安的本地情況，來年財政預算案的方向仍是「撐企業、保就業」。

陳茂波表示，擔心一些本來打算到港投資或擴展業務的國際投資者，會失去耐性，轉到區內或內地其他城市開展或擴展業務。（資料圖片）

陳：環球經濟未來仍波動

陳茂波今日以「嗡嗡嗡…意見收集中」為題發表網誌。他表示，雖然近日中美就首階段貿易協議文本達成共識，為市場帶來正面信息，但過去兩年美國單邊主義的取態，以及對中國在科技和其他方面的遏制，估計「中美關係未來一段頗長時間仍會起伏不定」，對環球經濟和金融市場帶來波動。

陳茂波表示，香港社會仍未「擺脫過去多月暴力和癱瘓的陰霾」，假如明年全球經濟增長比預期快，部分本來打算來港投資或擴展業務的國際投資者，或會失去耐性等待香港復元，轉到區內或內地其他城市開展業務，長遠影響香港。他續稱，主辦部分大型國際會議、展覽和盛事是香港的強項，但如果社會動盪令主辦權轉到其他城市，香港不止失掉過去半年或明年的潛在收益，還有主辦權一去不復返的風險。

預算案將「撐企業 保就業」

明年二月底將公布財政預算案，陳茂波表示，受外圍環境和本地情況影響，預算案的基本方向仍然是「撐企業、保就業」，政府要「振經濟、紓民困」。他又提到，今年的宣傳短片，增添了一隻結領帶的「四眼小蜜蜂」，希望可四出收集意見，協助編制預算案。