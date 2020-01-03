煤氣研水力發電模組　熱水爐10年免換電　料每年節省160萬粒電池

氣溫下降，想沖熱水涼時遇到熱水爐「撻唔著火」的情況，最令人煩悶。煤氣公司策略及創新部總監馮文傑表示，除了熱水爐損壞外，熱水爐無法點火很有可能是因為爐內的電池沒電。煤氣公司員工利用公司的創新基金，用兩年時間研發出熱水爐「水力發電模組」，可取代熱水爐內的D型電池，壽命長達10年，免卻用戶不時需要更換電池的情況。 該發明預計今年起在全港推廣，料每個模組價格不多於100元，料日後全港每年內或可節省160萬粒乾電池，經濟又環保。

電容儲存能源 料每年節省160萬粒乾電池

「水力發電模組」利用內置的迷你水力發電機，將水流轉化成能源，其後傳輸到微縮版的電容兼控制器內儲存，當熱水爐啟動時提供點火動力，並在熱水爐啟動後維持火種。發明者、煤氣公司高級工程師蘇毅軒表示，模組體積小、材料環保，無需改裝熱水爐便可使用，壽命達10年。即使長期未有使用熱水爐，令模組中電容中的電量流失，也只需4至8秒儲電打火，十分方便。

蘇指，一台熱水爐一年大約要更換4粒電池，以現時全港大約有40萬台使用電池的熱水爐計算，若全面推廣使用，每年內可節省160萬粒電池。

儘管原理不難，但是要將水力發電、儲電的概念變成現實，蘇毅軒和他的同事用了2年多的時間，耗資7萬元左右，經歷了許多次失敗。（袁澍攝）

要將水力發電、儲電的概念變成現實，蘇毅軒和同事用了2年多的時間，耗資7萬元左右，經歷了許多次失敗才研發成功。為了環保，蘇決定不用鋰電池，轉而採用電容，但不精通電路、電板製造的他，最初砌出來的電路板比手機還要大，根本無法放進熱水爐內。後來他尋找坊間的初創企業協助製作電路板，才做出成品，說「第一次撻著火還維持了30分鐘未熄，真的好開心，一直望着。」

煤氣公司策略及創新部總監馮文傑表示，公司一直積極推動創新文化，員工可以申請10萬元的創新基金做自己的發明，公司更有配套的實驗室供員工使用。（袁澍攝）

煤氣公司設基金促創新 熱水爐6至8年可覆蓋全港

煤氣公司策略及創新部總監馮文傑表示，公司一直積極推動創新文化，員工可以申請10萬元的創新基金做自己的發明，並設實驗室供員工使用；若員工研發成功更能獲得8萬元獎金。

「水力發電模組」獲2019香港工商業獎的創意大獎；煤氣公司計劃明年起推出模組，價格不多於100元，預計6至8年可以覆蓋全港熱水爐。模組已經申請專利，其後有可能向新加坡、中國大陸、台灣等地推廣。