冬天洗澡只得數分鐘　儲水式熱水爐可否資助更換？

天氣轉涼，儲水式熱水爐用家的沖涼時間急劇加速。每逢冬天，不少網民都會圍爐取暖，抱怨儲水式熱水爐水量有限，洗澡不過數分鐘便一盤冷水向頭淋。儲水式電熱水爐須於使用前預熱，也不能即時提供熱水，而儲水量亦隨款式變動，每年一度挑戰市民耐寒能力。 過去消委會曾聯同機電工程署實測12款儲水式電熱水爐，各電熱水爐持續供應熱水的時間均不超過10分鐘。熱水一旦用完，用家便要在寒冬之中守候熱水到來，隨時凍成望夫石。當時實測表現最差的款式，更須用23分鐘預熱換來3.9分鐘熱水，不免引市民笑言，可能自行煲水效果更佳。

熱水一旦用完，用家便要在寒冬之中守候熱水到來，市民隨時凍成望夫石。（資料圖片／VCG）

「儲水式」屬必要之惡？

即使電熱水爐經常熱水不足、隨時變凍，但目前尚無法被即熱式熱水爐，或氣體恆溫式熱水爐（燃氣式）完全取代。雖然兩者均可做到即開即熱，市民冬日之下大可一邊享受熱水浴，一邊上網恥笑儲水式熱水爐用家。但是，即熱式熱水爐需要較大電力輸出功率，對水壓、水量有較高要求；而燃氣式熱水爐安裝涉及氣體管道，受限於建築結構，安裝要求較一般電熱水爐複雜。

「即開即熱」的沖涼幻想，難以克服建築既有限制。不論熱水爐所用款式，都需要由合資格專業人士跟從守則安裝，市民若要從儲水式大軍「跳槽」，應先咨詢專業意見。以燃氣式熱水爐為例，根據機電工程署《住宅式氣體熱水爐裝置規定》，熱水爐安裝須嚴格遵守：安裝位置、通風、氣體供應、供電、給水、排水、釋壓等方面的規定。有鑑於部分舊式樓宇並未預留牆孔安裝密封式氣體熱水爐，而在現有房屋開鑿牆孔亦可能存有困難，燃氣式熱水爐未必適合每個單位。

然而，對於適合更換即熱式或燃氣式熱水爐的單位，香港政府應該向市民伸出援手，甚至考慮資助市民更換熱水爐，讓市民不用繼續在「生死時速」之間扎掙求存。洗澡看似小事，實質關乎個人健康，亦影響生活質素。此類協助，政府早有先例，資助亦是市民樂見。例如今年6月，港府便邀請關愛基金撥款逾4.5億元，資助16萬個基層家庭更換數碼電視，以讓市民能夠繼續接收數碼訊號欣賞電視節目。熱水洗澡亦同此理，政府不能以善小而不為，對儲水式熱水爐用家的慘況視而不見。

讓市民不用繼續在「生死時速」之間扎掙求存。（資料圖片）

規定資料格式 開放測試數據

雖然儲水式熱水爐難以被完全取代，但要應對儲水式電熱水爐效能的參差情形，政府也非毫無辦法。機電署、消委會應致力向消費者提供足夠資訊，讓市民購買儲水式熱水爐時，對產品能有更全面了解。消費者委員會可以就儲水式熱水爐作更廣泛調查，以表列形式，再一次比較市面儲水式熱水爐表現，供市民參考，並給予市民選擇建議。

甚至在產品說明上，機電工程署亦可要求廠商，在儲水式電熱水爐的標籤上列明產品的加熱速度、熱水溫度、可持續供應熱水時間等資料，讓市民能對產品有更具體了解。制度亦能參照能源效益標籤，為相同類型的不同產品評級效能，清晰比較產品的質素、價錢，保障消費者權益。縱然儲水式熱水爐先天上有所限制，也不能讓低質熱水爐蒙混過關，對於無法使用其他款式熱水爐的家庭，政府都應予以最大協助，讓市民在儲水式熱水爐中，選擇最好的儲水式熱水爐。