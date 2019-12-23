【逃犯條例】龍門冰室老闆投資逾百萬元　冀年輕人有工作機會

龍門冰室老闆張俊傑今日（23日）在《商台》節目中指，除了為一班年輕人提供短期援助外，長遠而言，希望他們有一技之長，故成立「香港人嘅冰室資源分享中心」，招請導師教授年輕人手藝，他說，雖然中心至今只開幕了20多日，但已成功開出十多班。 張俊傑又說，起初只打算投放30萬元，但至今已成立了兩間中心、三間公司，投資已逾百萬元。

龍門冰室推出學生優惠，推出免費餐予中學生、大專學生，因此被認為是「黃店」。（資料圖片）

張俊傑說，年輕人不顧一切爭取自由，甚至失去學位或工作。他說，年輕人短中期或可能需要救援或工作機會，但長期而言，必須有一技之長，「唔想這一代年青人好像被廢了一雙手」。他說，作為「黃店」，現時賺多了錢，有責任想想如何幫助年輕人，回饋社會。

張俊傑表示，早前成立了「香港人嘅冰室資源分享中心」，又在網上招箂導師教授年輕人手藝，現時已有逾20名導師組班，教授美甲、理髮、化妝、電工等技巧。他說，雖然中心至今只開幕了20多日，但已成功開出十多班。

起初只打算投放30萬元

早前「星火同盟」被警方指涉嫌洗黑錢，被問及會否擔心自己同樣「被搞」，他承認過去曾就此憂心過，但見到年輕人有希望，便覺得值得。他說，起初只打算投放30萬元，但至今已成立了兩間中心、三間公司，讓年輕人有工作機會等，投資已逾百萬元。