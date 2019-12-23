【逃犯條例】涉9.29衝突97名被告案再押後3個月　社工求分案被拒

有市民於本年9月29日發起「全球反極權」遊行，之後在金鐘一帶處發生衝突，多人被捕，分兩案控告96人，西九龍法院今早(23日)先處理涉及53人的案件，控方申請再押後案件12星期以索法律意見，但有多名被告表示押後時間過長，要求更改保釋條件等，惟最終裁判官仍准案件押後案至明年3月13日並但拒絕被告的大部份申請，亦容許其中一名被告離港的要求。法庭下午處理另一宗同日發生，涉及44人的案件，同檥押後12星期後再提訊。

社工被告許麗明，只被控一項襲警罪，她要求與其他被告案件分開被拒。(資料圖片)

法庭今早先處理涉及53名被告的案件。該案的45男7女被控一項暴動罪，指他們在9月29日在金鐘道連同身份不明的人士參與暴動。同案包括50歲女被告許麗明，被控一項襲警罪，指她在9月29日在金鐘道襲擊執行職責的警務人員莊的朗。

控方指需時處理大量證據

控方先申請修改其中4名被告的控罪書，指文件上被告的名字、出生日期等有出錯，控方又指，因本案連同同日發生的另一案件，共涉90多名被告，有270份供詞及約300小時的片段，有部份證物仍在等候化驗結果，認為押後12星期合理。

多名被告求改保釋條件

大部分被告認為時間過長，要求控方縮短押後時間，亦有要求放寬保釋條件，包括撤銷禁足令及減少到警署報到的次數。部份被告亦要求在押後期間離港。亦有律師投訴未收到控方文件，令他們無法準備辯護方向。

許麗明案只涉數分鐘求分案

只被控襲警罪的香港社會工作者總工會總幹事許麗明，則要求將其案分拆出來，辯方指許並沒有被控暴動罪，而案情亦較為簡單，只涉及兩名警員的證據，事件所涉的錄影片段只有約2至3分鐘。

裁判官最終押後案件至明年3月13日再訊，但拒絕撤銷禁足令、減少被告的報到次數、以及許麗明的分案申請，亦只批准其中一名被告離港的申請。

控方稱要檢驗93部電話

法庭於下午處理涉及44名被告的案件，全部被告同被控一項暴動罪，指他們在本年9月29日在金鐘夏慤道一帶連同其他身分不詳的人士參與暴動。控方同樣申請押後12周以索取法律意見，同指案件涉270份供詞及300小時的片段，並表示要等候部分的化驗結果，包括檢驗防火手套上的汽油以及93部電話。辯方同樣反對押後12周，並要求放寬保釋條件，以及投訴至今仍未取得控方文件。

辯方稱有權申請5千元訟費補償

辯方又指，若控方在檢控上有遺漏、疏忽等，辯方有權申請5000元訟費作補償。控方解釋，檢控程序非原地踏步，控方會下次提訊時盡最大努力釐清未來檢控方向。此案最終同樣押後至明年3月13日提訊，但裁判官未有撤銷禁足令及減少報到次數，不過卻批准其中3人押後期間離港，包括欲到新加坡作交換生的被告，3人的保釋金須增至2萬元。

雖然本案已是第二次提堂，但仍有大批市民到庭旁聽支持，庭內座無虛席。

案件編號：WKCC3791-92/2019