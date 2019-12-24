【冬季流感】明愛內科連續13日最爆滿　三院急症室需候逾8小時

醫院管理局公布昨日（23日）公立醫院服務使用數據，全日共有6,287個急症室首次求診人次，有1,012人次需由急症室轉入內科。明愛醫院連續13天是全港最爆滿的公院，內科病床佔用率達136%。 在今天上午11時15分，威爾斯親王醫院急症室、廣華醫院急症室及聯合醫院急症室的輪候時間超過8小時，是全港最長。

昨日共有6,287個急症室首次求診人次，有1,012人次需由急症室轉入內科。(資料圖片／歐嘉樂攝)

昨日全日共有6,287急症室首次求診人次，有1,012人次需由急症室轉入內科，均比前一天稍升。

內科佔用率方面，公院的總佔用率為111%，全港16間有提供內科住院床的公立醫院當中，有14間的內科佔用率逾100%。明愛醫院的爆滿情況繼續居全港之首，佔用率達136%，是入冬以來第二高，亦是該院連續第13日成為全港佔用率最高的公院。同日，博愛醫院及伊利沙伯醫院的佔用率分別為125%及124%，排名第二和第三。

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在今天上午11時15分，威爾斯親王醫院急症室、廣華醫院急症室及聯合醫院急症室的輪候時間超過8小時，是全港最長，而伊利沙伯醫院也需等待超過7小時。