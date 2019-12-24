警去信港台、蘋果澄清12.22愛丁堡行動　港台：指控不合理

警方昨日（23日）去信廣播處處長和《蘋果日報》總編輯，點名批評香港電台及《蘋果》就愛丁堡廣場集會的報道，會「誤導」聽眾和讀者，澄清先「有人違法拆下旗桿上的國旗並擲在地上」，「警察才需要使用所需最低武力控制場面」，警方強調，若沒有人犯法、使用暴力，警方絕對沒有必要使用武力。 港台發言人今日（24日）回應警務處指，報道中有關「還擊」的用字，屬事實描述，無意指涉任何一方主動使用武力的含意，對於警方的不合理指控，發言人表示遺憾。

12月22日愛丁堡廣場集會，有警員一度拔槍阻嚇。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

警方不同意港台「還擊」字眼

警方澄清集會期間，「有人違法拆下旗桿上的國旗並擲在地上，警方才上前拾起國旗以免其遭受破壞，期間有人襲擊警察，投擲水樽等物件，並企圖搶奪因在現場襲警而被捕的一名男子，現場一遍混亂，警察才需要使用所需最低武力控制場面」。

就港台昨日（23日）報道指出「在大會堂對出旗桿的國旗被人擲在地上，其後有幾名防暴警察進入廣場，演變為警民衝突，集會提早結束。混亂期間，警察多次使用警棍、胡椒噴霧，以及舉起過手槍，有在場的人掟水樽等物品還擊，亦有人衝向警察。」警方認為報道中，在場人士掟水樽等物品「還擊」，會令聽眾誤會是警方主動使用武力。

港台發言人：報道為事實描述 對不合理指控表遺憾

港台發言人今日（24日）回應警務處指，有關新聞是根據現場採訪所見，當時在大會堂外對出，先有人將國旗丟在地上，其後有數名防暴警察進場，演變成警民衝突，集會提早結束，混亂期間，警方多次使用警棍、胡椒噴霧，以及舉起手槍，有在場人士投擲水樽等物品還擊，亦有人衝向警察。港台續指，報道中有關「還擊」的用字，屬事實描述，無意指涉任何一方主動使用武力的含意，對於警方的不合理指控，發言人表示遺憾。

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警方不同意《蘋果》指警「闖入」「驅趕和平集會」

另外，《蘋果日報》昨日（23日） 《警闖集會護旗真槍指市民》為題，報道有關日前（22日）中環愛丁堡廣場舉行集會，指「有人扯下大會堂外中國國旗，五名防暴警即闖入場地『護旗』，遭市民追罵及擲水樽……」。警方則解釋，警察的出現純粹是為維持公共秩序、確保公共安全，以及防止罪案發生。

警方強調，若沒有人犯法、使用暴力，警方絕對沒有必要使用武力；又謂如沒有混亂情況發生，警方根本不需要介入，亦從來沒有《蘋果日報》報道所指「闖」入集會及「驅趕和平集會人士」，對其處理手法深表遺憾，並保留追究權利。