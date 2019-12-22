【12.22】中環集會有人拆國旗釀衝突　警曾拔槍　一度射橡膠彈

美國眾議院早前大比數通過《維吾爾人權法案》，要求白宮強硬回應中國打壓維吾爾族的問題。有網民今日（22日）下午3時半發起集會，於中環愛丁堡廣場舉辦「聲援維吾爾族人權集會」，呼籲全球關注新疆維吾爾族，集會已獲發不反對通知書。 集會直至下午5時左右，有人將附近的國旗扯下拋棄於地上，防暴警員隨後到場了解，期間有黑衫人推撞警員，防暴警隨即上前制服，由於多人包圍，警一度施放胡椒噴霧。有黑衫人亦上前打算搶走被制服人士，更有黑衫人腳踢防暴警，有警員混亂間拔槍阻嚇現場人士，場面一片混亂。

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歐洲早前通過一項決議，指出有證據顯示，維吾爾族及其他少數民族穆斯林，在新疆遭到「任意拘留、酷刑、過份限制宗教行為及廣泛的數碼監控」，有網民於中環愛丁堡廣場發起集會，呼籲全關注並聲援維族人。

有人拆國旗 引發衝突混亂

集會於下午3點半舉行，至下午5時左右，有人將附近的國旗拆下，拋棄於地上。未幾，多名防暴警到場，期間有一名黑衫人推撞其中一名防暴警員，警員隨即上前拘捕並制服多人，有人向警員掟雜物，警員隨即施放胡椒噴霧，場面一度混亂。

期間，有黑衫人打算搶走被制服的人，亦有黑衫人上前腳踢一名防暴警，有警員一度拔槍阻止，場面極混亂。警方隨後大舉增援，並舉起黑旗，警告會施放催淚彈。同一時間，集會主辦方宣布結束集會。黑衫人隨即後退，有人則在龍和道用雜物及水馬設置路障。

防暴警其後到附近一帶驅散人群，並截查部份人士。期間，警員封鎖附近一條前往IFC商場及中環天星頭的行人天橋，有集會人士為此鼓譟並指罵警員。有防暴警於封鎖線前，手持可發射實彈的AR-15步槍戒備。

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而在港鐵香港站外，有多名市民聚集，與現場警方發生口角。警員以揚聲器表示，由於今日是冬至，｢希望大家收手｣。而在一條行人天橋上，則見到一個橡膠子彈彈殼，相信有警員曾於驅散行動中，發射過橡膠子彈。有現場消息則指出，警方於行動期間，疑曾至少發射兩發橡膠子彈，其中疑射中一名外籍人士。

IFC商店落閘

警員傍晚時於IFC商場外，拉起封鎖線，而商場職員亦封鎖部份出入口。在場警員在怡和大廈對出呼籲在行人天橋聚集的市民離開，稱該處將是警方的行動區域。而商場內，不少店舖正陸續落閘，但場內仍有不少市民如常行街購物。

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警方其後發聲明，指下午約五時在中環愛丁堡廣場公眾集會舉行期間，警方在附近拘捕一名違法人士。其間有人向警務人員投擲雜物，襲擊他們，意圖搶走犯人。有關行為嚴重威脅在場人士的人身安全和公共秩序，警方使用最低所需武力進行驅散。警方嚴厲譴責有關暴力行為，並呼籲市民立即離開現場，如非必要，不要前往該區。

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