【聖誕節】平安夜海港城、朗豪坊爆衝突　警方施放胡椒噴霧拘多人

今晚（24日）是聖誕節前夕的平安夜，網民發起多區示威行動，其中網民發起於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威。其中在旺角，朗豪坊Starbucks咖啡店遭破壞及噴漆，警進入商場後一度施放胡椒噴劑。另外，防暴警察晚上在海港城內施放胡椒劑並制服多人，

12月24日，沙田新城市廣場有大批市民聚集，並高舉開有閃光燈的手提電話高叫口號。（盧翊銘攝）

今晚平安夜網民發起多區示威行動，包括於五區商場進行「和你Sing願平安歸香港」示威，列出地點包括元朗形點、沙田新城市廣場、尖沙咀海港城、旺角朗豪坊及銅鑼灣時代廣場。

晚上7時許，朗豪坊外開始有戴口罩示威者聚集，隨後進入商場叫口號。晚上8時左右，一批防暴警進入朗豪坊惹起在場示威者不滿，期間有人向防暴警拋雜物，警施放胡椒噴劑。

同樣在8時左右，防暴警察在海港城內施放胡椒劑並制服多人，示威者隨後離開海港城，衝突隨即由商場內轉戰尖沙咀街頭。

12月24日，尖沙咀一帶發生衝突，警方揮動警棍及施放胡椒噴霧驅散人群。（鄭子峰攝）

另外，元朗形點晚上7時開始有黑衣人聚集，並在商場內遊走，至晚上近8時，有示威者擊毀「翡翠小籠包」螢幕，商場廣播出現緊急狀況，防暴警員隨即進入商場。

根據科大電台新聞組片段，警方於形點二期將一名男子制服在地，另一名男子奔跑躲避警方追捕，一名警員欲阻擋時被該男子撞倒，另一名警員隨即追趕，男子疑越過玻璃圍欄，直墮逾六米中庭地上。

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警方表示，在晚上接近8時，接到報案指有「暴徒」闖入形點二期破壞店舖，故進入商場處理及採取拘捕行動。當警員抵達商場二樓準備截查兩名男子時，其中一名男子突然逃跑，當時警員因正在處理疑犯，故未能追趕逃走的男子。