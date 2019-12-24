【聖誕節】警務處處長鄧炳強平安夜到尖沙咀視察　呼籲停止破壞

有網民發起平安夜（24日）晚上8時在尖沙咀舉行「霜夜倒數大遊行」，警務處處長鄧炳強於晚上約7時在尖沙咀一帶巡視，期間有多名警員陪同，並一度與在場的執勤防暴警員握手。鄧炳強其後見傳媒時，以「黑衣暴徒」形容示威者，稱希望他們今晚停止破壞行為。 鄧炳強又提及，近日發生多宗劫案，稱因示威行動令罪案率上升，包括縱火案、刑事毀壞等，亦因應示威活動需要大量警力，令巡邏警力薄弱。

11月24日平安夜，尖沙咀海港城有示威，防暴警一度舉槍。（李澤彤攝）

警務處處長鄧炳強見記者時表示，聖誕是普天同慶的日子，大部分市民也在慶祝，而前線警員卻在緊守崗位，因此希望向警員致敬。他又說，「希望暴徒喺聖誕節唔好到處破壞、縱火，嚇親市民」，影響節日氣氛。被問及如何分辨市民和示威者，他稱，「打完鬼祟走嗰啲就係暴徒。」



鄧炳強交代，近半年的罪案數字急升，尤其是縱火、刑事毁壞、暴動等妨礙公眾秩序的罪行。同時，11月份的爆竊案件數字比去年同期上升4.2%；而劫案數字亦比去年同期上升28%。

11月24日平安夜，尖沙咀海港城有示威，警方出動胡椒噴霧。（鄭子峰攝）

鄧解釋，今年下半年大部分警力用於面對非法破壞商場、港鐵設施及縱火等行為，導致其他地方警力不足。他又稱市民現時的守法意識薄弱，「自己覺得做緊公義嘅嘢就去犯法」；同時整體執法環境變得困難，警員不時遇到被包圍、指罵、甚至搶犯的情況。他表示，警方將集中資源、以高姿態巡邏以防止罪案，譬如安排多名警員一同巡邏，或安排警者協助。

鄧炳強呼籲市民不要犯法，也不要包容犯法行為，希望市民配合及支持警員執法。對於警員巡邏破壞節日氣氛的說法，鄧炳強並不認同，反而認為是示威者影響氣氛。他又稱，因應近日情況令巡邏方式有變。