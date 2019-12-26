【拆禮物日】網民號召多區商場遊走叫口號　朗豪坊Starbucks被毀

反修例風波持續半年，聖誕節期間均有網民發起「和你shop」行動，並演變為警民衝突。 今日（26日）於港九多個商場繼續有相關行動，不過，與早兩日相比，未有大型衝突，參與行動的示威者未有大肆破壞商店，只曾在朗豪坊有黑衣人推倒Starbucks物品及毀壞收銀機等物品，其餘商場的行動「相對平靜」，警方亦未有如日前般，需要施放催淚彈驅散示威者。

約40人在旺角新世紀廣場聚集，高呼「光復香港 時代革命」等口號。（王潔恩攝）

於下午約2時，有網民於港九多個大型商場聚集，包括旺角新世紀廣場、尖沙咀海港城及銅鑼灣崇光百貨。黑衣人於商場遊走及高叫口號，當中於MOKO新世紀廣場及海港城，他們經過美心集團旗下食肆時，只在外揮動旗幟及入內靜坐，並貼上宣傳標語呼籲「罷食」，未見有破壞物品等情況。

警方曾入海港城、MOKO商場截查多人

至下午約5時，於新世紀廣場及海港城均有防暴警察及速龍小隊成員入內，前者有人於高處向中庭位置掟漆彈及盆栽，警方隨即入內搜查，並截查多名市民。警方於兩個商場都有帶走部分人，但未有如過往兩日般，於商場內施放胡椒噴劑及發生衝突。不過，多家商場外均有大量警員戒備，不時截查從商場離開的市民。

不過，至晚上8時多，有示威者轉到朗豪坊繼續行動，他們先於商場內高呼口號，其後有黑衣人推倒Starbucks店內的物品，並毀壞部份收銀機，未幾有便衣警員出動制服一人帶走，並有多名防暴警察增援。

在下午3時許，防暴警進入海港城。（梁煥敏攝）

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警方未有進入港島商場

至於在港島區，示威者先後到銅鑼灣崇光百貨及時代廣場行動，他們在內同樣遊走及高呼口號，期間曾經㩒停部分扶手電梯。他們曾有相討到部分中資商店外聚集，惟最後未有進一步行動，最終和平散去。期間有多架警車在外戒備，曾有防暴警員在街道上巡邏，惟未有進入商場。