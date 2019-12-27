警員向直播鏡頭展示記者身份證　私隱專員：有足夠理由主動調查

有網民昨日（26日）號召於各區商場進行「和你SHOP蒙面日」，其中大埔超級城下午發生衝突，有便衣警員要求一名在場採訪的《立場新聞》記者出示身份證，其後將記者身份證及兩張記者證向直播鏡頭展示數十秒。個人資料私隱專員黃繼兒今日（27日）表示，雖然未收當事人投訴，惟表面證供成立，有足夠理由展開主動調查，若涉違反守則，將發執行通知書。

該名警員將《立場新聞》記者的身份證等向直播鏡頭展示近數十秒，將記者個人資料清楚顯示。（《立場新聞》圖片）

《立場新聞》一名記者昨日（26日）在大埔超級城，追問在場持伸縮警棍的人士是否警員，便衣警員及防暴警察與記者發生口角，及後要求記者進入封鎖線範圍，及出示身份證。便衣警員其後於直播鏡頭前展示記者的立法會記者證及記協記者證，並再將記者的身份證在該記者的直播鏡頭前展示約40秒，期間更將其身份證擺近鏡頭方向前。

個人資料私隱專員黃繼兒表示，警向鏡頭展示記者身份證事件表面證供成立，有足夠理由展開主動調查。（資料圖片 / 高仲明攝）

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由於事件得到廣泛報道，記者協會及攝記協會亦分別發出聲明，黃繼兒表示可信性高，表面證供成立，認為有可能違反私隱保障原則，有足夠理由讓公署展開主動調查。黃繼兒續指出，若涉違反守則，公署將發執行通知書，而違反專員發出的執行通知即屬犯罪，最高可被判罰款港幣5萬元及監禁2年，並需每日罰款1000元。

收集個人資料作其他用途應得當事人同意

黃繼兒解釋，任何收集個人資料、或將個人資料用作其他用途，均需要得到當事人同意，否則有機會違反守則，續說如有其他人在得到個人資料後作出「起底」，或披露第三者行為，更屬觸犯刑事罪行。而執法機關於有合理懷疑下，認為任何人有犯法可能性，為防止罪案發生，是有權力查閱個人資料、信件或文件，惟任何資料收集者在未獲同意下公開、披露、轉交第三方，則屬違反守則。

監警會前委員鄭承隆指一般而言，警員在截查任何人，檢查身份證時應用用手遮掩，認為警方高層有需要呼籲前線小心處理。（資料圖片）

警員「明顯做錯、技術上違規」

另外，監警會前委員鄭承隆亦認為，有關警員「明顯做錯、技術上違規」。他指一般而言，警員在截查任何人，檢查身份證時應用手遮掩，認為警方高層有需要呼籲前線小心處理。