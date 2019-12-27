全國人大代表姚袓輝出任嶺大校董會主席　接替提早離任的歐陽伯權

政府今日（27日）宣布，行政長官已委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期由2020年1月1日起生效，為期3年。他先後擔任香港浸會大學校董會副主席，以及嶺大校董會、香港大學校董會和香港卓越獎學金計劃督導委員會成員。 姚祖輝為現任全國人大代表，並為復旦大學校董，又曾出任香港特區政府中央政策組顧問。

政府今日宣布，行政長官已委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期由2020年1月1日起生效。（嶺大提供）

自港鐵主席歐陽伯權今年10月提早離任嶺南大學校董會主席後，該職位一直由校董會副主席葉成慶署理。政府今日宣布委任姚袓輝為校董會主席，教育局局長楊潤雄歡迎姚出任，並指「憑藉他（姚）傑出的領導才能和豐富的公共服務經驗，我相信他必定能帶領嶺大在未來再創高峰。」

楊潤雄同時感謝嶺大校董會副主席葉成慶兼任署理主席。歐陽伯權今年10月以專注其他公務為由，提早離任嶺南大學校董會主席。

政府今日宣布，行政長官已委任姚袓輝為嶺南大學校董會主席，任期由2020年1月1日起生效。（資料圖片／高仲明攝）

姚祖輝對獲得委任表示高興，並指非常榮幸獲委任為嶺大校董會主席，十分期待與嶺大師生並肩同行。嶺大校長鄭國漢指，十分欣喜姚出任校董會主席，認為他熟悉大學事務和嶺大社群，熱切期望他帶領嶺大朝成為一所享譽國際、在亞洲首屈一指的博雅大學。

姚祖輝為現任全國人大代表，並為復旦大學校董，又曾任香港特區政府中央政策組顧問、香港青年聯會主席等，現時為滬港聯合控股有限公司主席。