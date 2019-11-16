【逃犯條例】嶺大發特函：反對一切暴力　以禮貌理智戰勝憤怒

反修例風波延至大學校園，嶺南大學今天（16日）向學生及員工發出一封特函，指嶺大面對同學被捕、公共交通混亂、校園設施被毀，形容情況失控，「實在令人感到無奈、心痛。」嶺大稱，「作為文明的嶺大人，我們必須依法行事，亦堅決反對一切暴力行為，不論背後的動機為何。」公開信末呼籲，「讓我們對自己承諾，以禮貌和理智戰勝憤怒、用關懷與愛心克制暴力。」

嶺大校長鄭國漢在9月曾與學生對話。 （資料圖片／張美華攝）

公開信由嶺大校長鄭國漢、副校長莫家豪、數名協理副校長等發出，信中指，隨著暴力衝突升溫，數所大學的教與學和正常運作陷於停頓，嶺大也面對同學被捕、公共交通混亂、校園設施被毀，情況失控，實在令人感到無奈、心痛。嶺大稱，在維護大學社群安全的大前提下，只好關閉校園和取消本學期餘下的面授課程，改為網上授課，以及安排以其他考核方式代替期末考試。嶺大表示，也會為被捕同學，以及有需要的交流生和非本地生盡力提供所需的支援。

公開信指，「作為文明的嶺大人，我們必須依法行事，亦堅決反對一切暴力行為，不論背後的動機為何。」嶺大表示，大學最重要的任務就是為師生提供自由開放的環境進行學術及研究活動，校方一直尊重同事同學和平理性地表達意見的權利，亦忠告各位時刻以個人安全為上，遠離危險地方和違法活動。

嶺大在信末作出呼籲，指「嶺大是我們的家，紅灰精神是我們的傳承。」嶺大呼籲應團結，努力守護美麗的校園，珍惜校園的一點一滴，「讓我們對自己承諾，以禮貌和理智戰勝憤怒、用關懷與愛心克制暴力。 」

嶺南大學。 （資料圖片）

給嶺大同事和同學的特函（全文）



我們相信在這次香港從未經歷過的政治風暴中，大家都心情忐忑，我們希望在這裡向大家表達誠摯的關心。



隨著暴力衝突升溫，數所大學的教與學和正常運作陷於停頓。嶺大也面對同學被捕、公共交通混亂、校園設施被毀，情況失控，實在令人感到無奈、心痛。在維護大學社群安全的大前提下，我們只好關閉校園和取消本學期餘下的面授課程，讓同學可以去他們認為安全的地方繼續學習。這些對我們來說都是艱難的決定。



尢幸在嶺大各院系部門同事的同心協力下，我們已開始網上授課，以及安排以其他考核方式代替期末考試，努力達到取消面授課堂而不停學。我們也為被捕同學，以及有需要的交流生和非本地生盡力提供所需的支援。



作為文明的嶺大人，我們必須依法行事，亦堅決反對一切暴力行為，不論背後的動機為何。大學最重要的任務就是為師生提供自由開放的環境進行學術及研究活動。我們一直尊重同事同學和平理性地表達意見的權利，亦忠告各位時刻以個人安全為上，遠離危險地方和違法活動。



各位，嶺大是我們的家，紅灰精神是我們的傳承。讓我們團結一起，努力守護這個美麗的校園，珍惜這裡的一點一滴。讓我們對自己承諾，以禮貌和理智戰勝憤怒、用關懷與愛心克制暴力。



校長 鄭國漢教授

副校長 莫家豪教授

協理副校長（學術及對外關係） 劉智鵬教授

協理副校長（學術素質保證與國際事務） 夏爾馬教授

協理副校長（持續教育及項目） 呂漢光教授

協理副校長（學生事務） 李東輝博士

文學院院長 葉月瑜教授

商學院院長 冷明明教授

社會科學院院長 蕭愛鈴教授