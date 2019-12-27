拆禮物日逾86萬人次出入境　按年跌兩成　高鐵入境人次跌36%

今年的聖誕假期在修例風波中度過，而不少市民亦趁假期離港外遊。入境處公布昨日（26日）出入境旅客數字，共有逾86萬人次經各個口岸出入境，較去年同日的逾108萬人次下跌逾21%。而在高鐵方面，昨日有26,437人次經高鐵西九龍站入境，較去年同日41,074人次，大幅下跌近36%。

入境處公布數字顯示，昨日（26日）總出入境人次為864,273人次,較去年同日1,088,521人次，下跌21%。

昨日整體出入境數字較去年跌兩成

不少港人趁聖誕假外遊，入境處公布數字顯示，昨日（26日）總出入境人次為864,273人次,較去年同日1,088,521人次，下跌21%。昨日有515,649人次經本港各口岸入境，較去年同日的646,897人次比較，下跌約20%；而出境方面，昨日有348,624人次出境，較去年同日的441,624人次出境，下跌約21%。

而高鐵西九龍站已於上年9月通車，昨日有26,437人次經高鐵西九龍站入境，較去年同日41,074人次，大幅下跌近36%。而高鐵西九龍站昨日出境則有17,827人次，較去年同日26,424人次，大幅下跌33%。

港珠澳大橋出境人次跌31%

而港珠澳大橋已於去年10月開通，昨日有32,391人次經過珠澳大橋香港口岸出境，較去年同日的47,073人次，下跌31%。而入境數字方面，昨日有49,627人次經港珠澳大橋香港口岸入境，較去年同日52,620人次，下跌6%。

至於機場方面，昨日有70,835人次入境，較去年同日的90,075人次，下跌21%。而在出境方面，昨日有63,935人次經機場出境，較去年同日79,602人次，下跌20%。