【平安夜墮樓】Yoho Mall墮樓19歲男脊椎骨裂　姊：左右轉身都難

平安夜於元朗Yoho Mall墮樓19歲姓周青年至今（25日）留醫屯門醫院，由警員看守。其胞姊透露，傷者右手手腕骨折，脊椎骨裂「郁唔到，個人硬咗」，左手無法用力，「好似揸羹都有困難」，目前仍未見主診醫生，未知詳情。她指，至今未落口供， 未知前因果，由於胞弟小時候患抑鬱，她看過所有事發片段，認為是警員突然欄截，「嚇親佢」造成意外，或從民事追討警方責任。

脊椎骨折「左右轉身都難」

今日晚上8時許，傷者胞姊周小姐探望胞弟後表示，胞弟右手手腕骨折打石膏，這部分並不擔心，但他「左右轉身都難」，今日醫生巡房表示，胞弟脊椎有三節骨裂，「郁唔到，個人硬咗」，此外，胞弟稱「左手用唔到力，好似揸羹都有困難」。由於假期，仍未見主診醫生。

墮樓青年受傷送院。（資料圖片）

小時曾患抑鬱症

周小姐稱，胞弟原在航空公司工作，約半年前遭解僱，至今失業。胞弟小時候確診抑鬱及自殺傾向，18歲痊癒，但失業半年未知是否有變。她認為胞弟參與有不反對通知書的遊行不犯法，他不會有縱火等行為。

警察突攔截「嚇親佢」 或民事追討警責任

她指，目前病房有警員看守，需待見主診醫生確定精況狀方能是否適合落口供，才知道事件始末，律師已跟進事件，議員及社工多次聯絡，為胞弟提供協。她看畢片段，只見胞弟奔跑時，突然有警察攔截，她認為因此「嚇親佢」，令胞弟墮樓傷害，會考慮民事訴訟追究警方責任。她又指，母親數度激動大叫，「條片影住佢跌落去，係人都肉赤」、「我睇完片有15分鐘個腦空白」。

昨晚上約8時，片段顯片，一名男子於Yoho Mall二期奔跑，一名警員欲正面阻擋，被男子撞倒地上，另一名警員隨即追趕，男子突越過玻璃圍欄，直墮逾六米下中庭地上。警方當晚即表示，當時接指有暴徒闖入Yoho Mall二期破壞店舖，截查兩名男子時，其中一名男子突然逃跑，其他警員嘗試截停反被推跌，其後他突然跨過商場玻璃圍欄跌落地面，他涉嫌襲警被捕。