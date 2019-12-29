音樂改變生命　怕醜仔克服心魔上台演奏　總監：我們非找下個郎朗

學生要贏在起跑線上？不少家長會為子女報讀樂器班，盼他們在報讀學校時能夠加分，但清貧的兒童或許連接觸樂器的機會也沒有。 音樂兒童基金會則免費為清貧兒童提供音樂教育，目標不是要他們考入名校、贏在起跑線上，而是希望透過打開兒童的心靈，為他們建立自信、擴闊社交圈子。有兒童由自閉傾向變成可以教導他人的小義工，也有兒童在音樂中找志向。

害羞男孩學了音樂 可以數百人面前表演

「有人曾經向我說玩音樂沒有『錢途』，但我覺得音樂令我感到開心，也令我認識了很多朋友。」12歲的文強對記者指，希望未來能夠成為一個藝人，並掛上腼腆笑容。

文強來自基層家庭，他在小三時經朋友介紹來到音樂兒童基金會，並免費學習四年的敲擊樂。記者見到文強時，他正陶醉地獨自彈奏鋼琴，原來他自學了鋼琴，最近又想學色士風，訪問中只要一有時間就會玩樂器，流露出對音樂的熱愛。



進入了音樂世界，文強便變了另一人似的。



文強熱情地向記者介紹樂器，怎想到他四年前是一個害羞的男孩。他說：「上堂有不明白也不敢舉手。」但現時卻可以在數百人面前獨奏，「隻手會變僵硬，就幻想觀眾都不存在。」同時，他對自我要求很高，認為只要多練習便會有改進，「自律是很重要的。」

文強（左）在今年的基金會音樂會上，有機會表示一段個人獨奏。（受訪者提供）

我們不是要尋找下個郎朗，或者是李雲迪，不是要發掘天才，而是要為他們的生命添上色彩。 音樂兒童基金會音樂總監梁國章

梁國章（左）及羅寶欣在音樂兒童基金會服務第六個年頭，他們表示感到幸福。（麥凱茵攝）

見證兒童的成長 導師們感幸福



最初來到基金會學習音樂，文強的反應是拒抗，「不明白媽媽為何要迫我參加課外活動。」但現時卻變成家人勸他學業繁忙，不如放棄，「早上去完學校的訓練營，無論身體上多累也一定要來」，因為他重視樂團內的每一個人，「你一個來不到，成隊都運作不到。」問到他最大改變是什麼？他想了一會，「學習聆聽他人說話，不會別人未說完便急着駁嘴。」

教導文強的是基金會音樂總監梁國章（Jacky），他認為音樂可以改變兒童對生命的睇法及價值觀，「心理上會對自己有自信，了解自己是可以改變的。」他形容看到兒童成長是幸福的，「我們不是要尋找下個郎朗，或者是李雲迪，不是要發掘天才，而是要為他們的生命添上色彩。」

過度活躍及自閉男孩 為學色士風先跑圈再練習

除了文強，梁國章與其他導師見證過不少音樂改變兒童的故事。一名有過度活躍症，加有自閉傾向的男孩最初來到基金會時，連專心站立也做不到。合唱團總指揮羅寶欣（Bobo）憶述，當時導師們要從後抱着男孩的腰，不要讓他左右搖擺。

不過，男孩只要見到梁國章吹奏色士風，眼睛便會發亮，但因他未能控制自己行為，導師們擔心他的安全拒絕讓他上課。男孩感到十分失落，並媽媽表示「我控制不到」，導師們亦感到傷感。

男孩堅持，並提出讓他先跑圈再上堂的要求。結果，男孩成功抱着色士風一個小時，沒有再出現搖擺的動作。羅寶欣說：「那一刻你會覺得也感動，也感覺到音樂的神奇」。現時男孩不但已完成四年的課程，更參加了基金會的樂團，擔任小義工教導其他的兒童。

「你見到男孩經過幾年，整個人都開心了，開始有笑容，認識了朋友，走出了自閉。」梁國章如此總結，證明音樂是能夠改變生命。

香港兒童基金會在2013年成立，為清貧的兒童提供4年的免費音樂教育，並獲賽馬會贊助推出音樂兒童啟樂計劃，服務六區的兒童，包括葵青、油尖旺、九龍城、深水埗、觀塘及黃大仙區，服務4,000個家庭。對於未來計劃，梁盼能找到有心的機構或有心人，可以借出固定的排練場地，「除了場地，我們也歡迎大家捐款，讓更多兒童受惠。」