【和你shop】男公關與學生涉新城市廣場襲警　押後明年2月再訊

市民聖誕假期間發起「和你shop」活動，數十名示威者聖誕節傍晚在沙田新城市廣場某被指是「藍店」的餐廳「撳飛」，並將店內的調味料倒瀉。防暴警到場後，男公關及16歲男學生涉分別從後推及拳打警長背部。各被控一項襲警，今午（27日）被押至沙田裁判法院提堂，兩人暫毋須答辯。辯方投訴被告被威迫簽署警方預先寫好警誡會面記錄，又有便裝警「疑似友好」地表示「千祈唔好冇嘢講，會害死你」。案件押後至明年2月21日再訊，以待警方翻看閉路電視等。兩被告獲准保釋，期間須守宵禁令並禁足涉案商場。

被告在傘陣掩護下離開。(林樂兒攝)

首被告邱文傑（27歲，報稱公關）被控於今年12月25日在沙田新城市廣場三期三樓的翡翠拉麵小籠包餐廳外，襲擊警長A。次被告姓麥，報稱學生，16歲，則被指於二樓襲擊警長B。

控方案情指，當日傍晚6時多，有示威者在翡翠拉麵小籠包外「撳飛」，將票扔到地上後，把調味料倒在桌上。防暴警接報到場後，邱涉衝前從後推警長A，另一層的麥則拳打警長B的背部數下。

被告投訴遭警棍毆打

邱的代表律師指，邱在未有反抗的情況下，遭警棍毆打及被噴胡椒噴霧。除了被迫簽署警誡會面外，警署內又有便裝警「疑似友好」地對他說：「千祈唔好冇嘢講，會害死你。」

兩被告分別獲准以5000及3000元保釋，期間須守宵禁令、每周報到3次、交出旅遊證件、居於報稱地址，並不得離港及禁足涉案商場。

案件編號：WKCC4600/2019