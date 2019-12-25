【聖誕節】德福和你shop爆衝突　警施放胡椒噴劑　至少十人被捕

反修例風波持續半年，今日（25日）再有網民發起「聖誕三部曲行動」，包括在多區舉行「聖誕變裝遊行」及「和你shop」。當中在九龍灣德福廣場，有過百名示威者在晚上於商場內遊走及唱歌，期間防暴警一度出示藍旗及施放胡椒噴劑，至少有十人被捕。

12月25日晚上約9時許，防暴警衝入德福廣場驅趕示威者，期間噴胡椒噴霧，並拘捕數人。（梁煥敏攝）

有網民於晚上在九龍灣德福廣場發起「和你shop」活動，於晚上7時多，有過百名示威者在商場內聚集，並遊行往多間美心集團的食肆，部分餐廳包括星巴克、元氣壽司分別落閘和停止營業，只剩美心皇宮仍有營業，但食客不多。到時上約9時，大部分店舖已落閘。

12.25，防暴警在德福平台舉起藍旗。（梁煥敏攝）

於晚上8時多，有防暴警員進入德福廣場平台位置，一度高舉藍旗。其後警員曾退回九龍灣港鐵站，但隨後再度衝入商場施放胡椒噴霧，並制服數人，當中包括《香港01》記者在內的多名記者被胡椒噴霧噴中。商場內的防暴警與示威者互相口角，警員開咪警告若有人投擲物品，會使用橡膠彈，並指示同袍準備好橡膠彈，又指若有人叫囂就會將他拘捕。警方又要求全部記者拿出記者證檢查，並不斷質疑有假記者，最後只查閱數人的記者證就沒有再查下去。

至晚上約10時多，德福有至少十人被捕，全部被帶上旅遊巴。