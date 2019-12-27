文員與15歲女網友約會　即掃胸及乳頭兼自瀆　事主同學輾轉揭破

年輕男文員在網上結識15歲少女後，誘對方傳半裸照，約會時掃少女的胸部及乳頭，又在少女面前手淫，少女事後不再與他聯絡，事隔大半年後，男文員在網上認識少女的兩名同校女同學，將少女的半裸照傳予她們，並要求約會，事件從而揭破。男文員今（27日）在觀塘裁判法院承認促使未滿18歲人士製作色情物品罪、管有兒童色情物品等罪，裁判官直指他針對未成年女學生犯案，判監無可避免。

被告區子龍（24歲）承認促使未滿18歲人士製作色情物品罪、管有兒童色情物品罪、非禮罪及向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪。案件押後至明年1月10日判刑，以待索取被告的背景及心理報告。

被告區子龍在觀塘法院承認非禮及管有兒童色情物品等罪。(資料圖片)

要求女事主傳裸照

案情指，15歲女事主X於2018年2月透過Facebook認識被告，二人成為朋友。同月被告已要求X傳裸照給他，X當時將兩張拍攝到其胸部的照片傳給被告。被告於2018年1月1日至12月31日期間，兩度與X約會，惟約會期間被告掃X的胸部及乳頭，又曾抓著X的手摸他下體，更在X面前自瀆。事後由於被告不斷纏擾X，故X將他封鎖。

發事主裸照求約會

本年5月11日，被告在網上認識兩名分別13歲及14歲的女生，她們均與X同校，被告與她們交談期間，曾將X的裸照傳予她們，並問二人會否想與他約會，兩名女生後來發現對方有相同遭遇，故一同向老師告知事件，而X的父親因而得知事件。被告在警誡下表示，只是想和X發展情侶關係。

案件編號：KTCC944/2019