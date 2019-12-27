容海恩何俊賢獲委任廉署投訴委員會成員　任期兩年

撰文：張嘉敏
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政府宣布委任四個廉政公署諮詢委員會，及廉政公署事宜投訴委員會的成員。當中新獲委任的成員包括立法會建制派委員容海恩及何俊賢，「中間路線」政黨新思維主席狄志遠及前申訴專員劉燕卿，四人均為廉政公署事宜投訴委員會的新委員。
此外，香港總商會主席夏雅朗、東華三院執行總監蘇祐安亦獲委任為廉署旗下諮詢委員會的新成員。有關任期由2020年1月1日起生效，為期兩年。
政府宣布委任四個廉政公署諮詢委員會，及廉政公署事宜投訴委員會的成員。（資料圖片）
於廉政公署事宜投訴委員會，政府宣布委任立法會議員容海恩及何俊賢、狄志遠及劉燕卿為新成員，而立法會議員林健峰則獲續任委員會的主席。該委員會負責監察廉署處理公眾針對該署所作不涉及刑事的投訴，檢討該署可能會引起投訴的程序及措施，並在有需要時提出建議。
容海恩獲委任為廉政公署事宜投訴委員會的新成員。（資料圖片）
夏雅朗加入審查貪污舉報委員會
政府同時宣布委任四個諮詢委員會的成員，當中於審查貪污舉報諮詢委員會，香港總商會主席夏雅朗獲委任為該會的新成員，而前審計署署長鄧國斌則獲續任為主席。該諮詢委員會負責監察廉署的調查工作，就廉政專員發出搜查令、疑犯獲保釋超過六個月，以及歷時超過一年等調查個案作出審查。
而防止貪污諮詢委員會，東華三院執行總監蘇祐安獲委任為該會的新成員，該會負責聽取及要求廉政公署報告有關政府部門、公共機構及私營機構可能助長貪污的工作常規及程序，並向廉政專員建議應予以審查的項目及相關優次。