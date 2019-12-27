容海恩何俊賢獲委任廉署投訴委員會成員　任期兩年

政府宣布委任四個廉政公署諮詢委員會，及廉政公署事宜投訴委員會的成員。當中新獲委任的成員包括立法會建制派委員容海恩及何俊賢，「中間路線」政黨新思維主席狄志遠及前申訴專員劉燕卿，四人均為廉政公署事宜投訴委員會的新委員。

此外，香港總商會主席夏雅朗、東華三院執行總監蘇祐安亦獲委任為廉署旗下諮詢委員會的新成員。有關任期由2020年1月1日起生效，為期兩年。