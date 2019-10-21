家人買樓花聶德權稱不知放寬按揭　范國威提三大疑點　促廉署調查

政制及內地事務局局長聶德權早前被揭發，其家人於《施政報告》發布前一個月購入兩樓花，聶德權昨（20日）在facebook致歉，新民主同盟立法會議員范國威今（21日）到廉政公署總部，舉報聶德權涉嫌違反《公職人員行為失當罪》。對於聶德權指自己不知情放寬按揭政策及未參與家人置業決定，范國威批評解釋未能釋除市民疑慮，並提出三項疑點，促廉署調查。

范國威質疑，聶德權為行政會議非官守成員，過去三個月亦有可能接觸得悉政策的知情人士。（余俊亮攝）

聶為問責官員之一 質疑為何不知將有政策

聶德權昨解釋指自己未有參與本年度《施政報告》有關房屋政策的措施，范國威反駁指是次《施政報告》與以往不同，房屋政策屬重中之重，上周三《施政報告》發表後，四大地產商股價急升。

范國威表示，聶身為問責官員之一，有機會接觸相關措施文件及草稿，尤其放寬按揭貸款等會對樓市起即時影響，或需集思廣益評估實施可能性，質疑聶德權不可能不知悉房屋政策細節，有利益衝突「偷步買樓」之嫌，令家人受惠。

為行政會議非官守成員 可隨時翻閱行會紀錄

范國威續指，聶德權為其中一名行政會議非官守成員，可隨時翻閱行會會議紀錄，而且不知他過去三個月曾否接觸得悉政策的知情人士。

聶稱家人買樓花 范質疑未解釋是否直屬親屬

另外，至今仍未得悉購入樓花的聶德權家人是否其直屬親屬，范國威指若置業是他的妻子決定，更難釋出公眾對聶德權指自己完全沒有參與購樓花的疑慮。

范國威指在合理懷疑下，向廉署舉報聶德權涉嫌違反《公職人員行為失當罪》，促當局正式立案調查。