【逃犯條例】張翔首於港大年報撰文：香港、港大正受社會運動考驗

新一年將至，上任一年的港大校長張翔於新出版的港大年報，於校長專欄發表題為《Cultivating Our Potential》（培育我們的潛力），提到近月的反修例社會運動，對港大是一個考驗，強調學生的安全是校方優先的考量，會盡所能提供協助、支援。張又提到，學校上學年推出了新獎學金、研究計畫，料未來將招募200名學者，並計劃全球招募50名頂尖學者，期望帶領港大再創高峰。

張翔首於港大年報撰文，指香港、港大正受社會運動考驗。（港大年報《The Review 2019》）

張翔：繼續提倡文明、理性討論

張翔在港大年報《The Review 2019》表示，大學會繼續尊重學術、言論及集會自由，提倡文明、理性的討論。他又坦言，過去一年對大學和他皆是很大進步，定期與不同院長、學生、持份者會面，以了解港大。展望未來，他會約見不同部門，再加深港大的了解。他強調，港大有優秀的人材，未來會繼續努力，帶領港大再創高峰，全面展現應有潛能。

針對港大去年發展，張指由政府推出的InnoHK計劃分別於醫學、工程兩範疇撥出5億元，大學提交了強而有力的計劃書，有信心可獲批資助。他說，上學年港大獲1.63億元資助，以完成217個研究。

港大校長張翔形容近月的社會運動，對港大是一個挑戰。（資料圖片／李澤彤攝）

他又提到，「校長博士獎學金」及「校長博士後研究員計劃」，預計於未來3年分別招募100名學者，並計劃全球招募50名頂尖學者。另外，港大將於5至6年內增設「Tech Landmark」綜合大樓，內設四棟建築物，包括10間跨學科研究所。