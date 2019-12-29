【冬季流感】13間公院內科爆滿　四院急症室需輪候逾8小時

醫院管理局公布昨日（28日）的公立醫院服務使用數據，公立醫院急症室求診人次有5,580人，當中891人需轉入內科。有設內科病房的16間公院中，13間的內科佔用率都達到或超過100%，當中伊利沙伯醫院及博愛醫院的佔用率高達121%，並列全港之首。而屯門醫院的兒科病床佔用率也達99%，接近爆滿。 在今天早上10時45分，威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、將軍澳醫院及廣華醫院的急症室輪候時間超過8小時。

昨日（28日），公立醫院急症室求診人次有5,580人，當中891人需轉入內科。（香港01記者攝）

醫管局最新公布的公立醫院服務使用數據顯示，昨日急症室首次求診人次為5,580；而需轉入內科的人就有891人，較前天下跌93人。內科病房繼續爆滿，16間公院中，13間的內科佔用率都達到或超過100%，當中伊利沙伯醫院及博愛醫院佔用率高達121%，並列全港之首；而將軍澳醫院和那打素醫院以118%緊隨其後。另外，屯門醫院的兒科病床佔用率也達99%，接近爆滿。

在今天早上10時45分，威爾斯親王醫院、伊利沙伯醫院、將軍澳醫院及廣華醫院的急症室輪候時間超過8小時，屬全港最高；而聯合醫院及律敦治醫院也需等待超過6小時。