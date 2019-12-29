【逃犯條例】 逾50人念佛經為港祈福　佛教徒：信因果報應

反修例示威衝突持續逾半年，有網民發起今日（29日）在中環愛丁堡廣場舉起「一九年年終念佛回向香港人法會」，為香港及受修例運動影響的人士念經，高峰期約有逾50人參與。 主辦人表示，佛教核心價值講求慈悲及眾生平等，作為「黃絲」佛教徒，希望利用這個「和理非」活動略盡綿力，又說歡迎任何人一起念經，包括警員，「爭取咗半年未成功，但都要堅持！」

有網民發起今日（29日）在中環愛丁堡廣場舉起「一九年年終念佛回向香港人法會」，為香港及受修例運動影響的人士念經，高峰期約有逾50人參與。（鄭子峰攝）

活動在下午兩時開始，高峰期曾有約50人參加。大部份參加者跪坐在地上念經，有人帶上口罩，亦有人不禁落淚。

主辦人表示，他們為反修例行動中的被捕者、失去生命的人士、受傷者念經祈福。他又指，作為佛教徒，社會的主流意見都以為他們是「藍絲」，但佛教核心價值講求慈卑及眾生平等，希望所有人向善。

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主辦人又說，他只想維護香港核心價值，香港市民過去半年一直爭取民主自由，但過去在新聞直播畫面中見到不少血腥場面，故希望為大家念經，以舒緩心靈，又說歡迎任何人一起念經，包括警員。

稱港人有冤無路訴

參加者陳先生表示，他亦是佛教徒，今日出席法會只想「抽時間做自己認為正確的事」。他說，現時香港人有冤無路訴，希望香港人可沉怨得雪。他強調佛教講求因果報應，又稱「人在做，天在看」。