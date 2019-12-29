【12.29】網民愛丁堡廣場集會　大會堂旗桿加鎖

反修例風波持續逾半年，有網民在發起今日在愛丁堡廣場舉行「香港人抗爭的日與夜」集會，從下午2時一直集會到晚上8時，活動已獲得不反對通知書。而在同一場合，亦有佛教徒念經為香港祈禱。 《香港01》現場直擊集會情況。

【18:45】大會宣布，今日集會結束，現場人潮正逐潮散去。

點擊影片，重溫足本集會直播：

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【15:30】記者現場所見，集會場地旁邊的大會堂，其旗桿已上鎖，似是要防止上周集會期間，有黑衣人扯下國旗的事件重演。

【14:20】未到集會開始時間，已有市民於黑布上簽署，寫上心聲。年逾60歲的梁太指，每周平均會參與三次集會，會繼續堅持，又指倘當時沒有年輕人示威，《逃犯條例》修訂早已通過。

過去半年，梁太表示8月31日警方於港鐵太子站內以武力驅散的場景最難忘，擔心當時有人喪命。她又表示，平安夜當晚於旺角朗豪坊支持示威者，當時警方以武力驅散，形容「平安夜變咗恐怖夜」。她續指，政府必需設獨立調查委員會。

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【13:45】「一九年年終念佛回向香港人法會」主辦人表示，他將會為反修例運動的在囚人士、受傷者念經。他說，作為佛教徒，社會的主流意見都以為他們是「藍絲」，但佛教核心價值講求慈悲及眾生平等，希望所有人向善。他又指，警察執法情況欠缺完善監管，認為不公平。

他又指，他只想維護香港核心價值，但過去在直播畫面中見到不少血腥場面，故希望為大家念經，以舒緩心靈，又說當活動開始後，將歡迎任何人一起念經，包括警員。

【13:20】香港人抗爭的日與夜集會於下午2時開始，大會於大會堂外，設置了一條黑色長横額，準備稍後讓集會人士簽署。