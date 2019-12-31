養和脫敏治療逾400人參與　致敏原多為塵蟎　亦有騎師對馬毛過敏

本港不少市民飽受過敏病症困擾，相信每人身邊也有一些總在「呻鼻涕」的鼻敏感患者。養和醫院過敏科中心名譽顧問醫生陳偉明稱，敏感病症可因氣候變暖和城市化而起，而塵蟎是本港患者最普遍的致敏原。鼻敏感、濕疹、哮喘等敏感症狀一般會持續及反覆地發作，難以「斷尾」。 養和醫院過敏病科中心主任李德康表示，舌下口服脫敏免疫治療有效助敏感患者「斷尾」。舌下脫敏液是一種含致敏原的溶液，其治療原理類似疫苗，患者需每日將溶液噴在舌下，1分鐘後吞服，便可吸收至淋巴細胞的黏膜。

陳偉明稱，近50年，亞洲地區患有過敏病症的人口上升了四至五倍。（李恩慈攝）

過敏科醫生：敏感病症與氣候變暖和城市化有關

養和醫院過敏科中心名譽顧問醫生陳偉明稱，近50年，亞洲地區患有過敏病症的人口上升了四至五倍。本港小學生患病數據顯示，估計約有三分之一學生患鼻敏感；五分之一人患濕疹；十分之一人患哮喘。陳偉明解釋，敏感病症的快速上升趨勢可歸因於氣候變暖和城市化，以及城市人的生活習慣，所以在大城市如香港尤其普遍。陳補充，塵蟎是本港患者最普遍的致敏原。

陳偉明續說，過敏病症一般會持續及反覆地發作，其中鼻敏感最難「斷尾」。鼻敏感患者較大機會同時出現哮喘、濕疹、上呼吸道感染及中耳炎等病症，以不同程度影響患者的生活及睡眠質素，甚至學習及工作能力。「有患者因為受敏感困擾，患上抑鬱症；都有試過醫好鼻敏感的小朋友，佢考試升咗一至兩個grade。」陳建議中度過敏病症患者，即生活及睡眠質素受症狀影響的人士積極求醫。

李德康解釋，舌下脫敏液是一種含致敏原的溶液，原理類似疫苗。（李恩慈攝）

舌下口服脫敏免疫原理似疫苗 須準確配對治敏原

以往治療敏感病症的方法離不開類固醇及免疫抑制劑，治標不治本。近30年醫學界逐漸引入舌下口服脫敏免疫治療，目標是令患者對塵蟎、花粉、動物及霉菌等致敏原的敏感病症「斷尾」。養和醫院過敏病科中心主任李德康解釋，舌下脫敏液是一種含致敏原的溶液，原理類似疫苗。療程的具體步驟是，患者先進行過敏檢測，以驗血及配對方式找出致敏原；然後醫生將該幾種致敏原放進溶液；患者每天須將溶液噴在舌下，放1分鐘後吞服，即可吸收至淋巴細胞的黏膜。

陳偉明稱，臨床研究計劃顯示，患者完成12個月療程後，整體敏感症狀下降逾五成，包括鼻敏感、哮喘、眼敏感及濕疹。「基本上如果配對到正確致敏原，治療成功率接近百分百。現時八成患者完成2至3年的療程後，過敏反應大幅減少，可望終身免疫。」他續說，養和醫院在2012年成立過敏病科中心，至今有超過400名敏感病症患者接受治療，覆蓋不同的致敏原，當中大部份為塵蟎。陳偉明表示，完成整個療程大約需要花費5萬元。

舌下脫敏液樣本。（李恩慈攝）

獸醫對貓狗敏感、騎師對馬敏感

陳偉明分享道，曾經接觸過一些患者，險因敏感病症被迫轉行，令他印象深刻。「有一個（患者）係獸醫，佢唔好彩，咁啱對貓毛、狗毛敏感，做咗一至兩年就開始出到成手風癩，又不停打噴嚏。」經過一年的脫敏治療，他已幾乎沒再出現症狀，得以繼續照料貓狗。他又分享，竟有一名騎師病人對馬毛敏感，「次次騎完馬就成腳風癩。」脫敏治療讓他能夠繼續從事原本的行業。