【健康百科】中醫天灸療法「夏有三伏，冬有三九」 鼻敏感都醫到

文：連煒鈴博士@中大中西醫（香港中文大學醫學院中西醫結合醫學研究所專業顧問、註冊中醫師） 近10年，天灸治療於香港流行起來，相信很多人對此療法不感陌生。作為一種傳統中醫療法，由於其臨床療效良好、治療方法簡便、不良反應少，所以受到不同年齡層市民的青睞。

一年中最冷的三天稱為「三九天」，冬季做的天灸治療稱為「三九灸」，會在病人穴位上貼藥。（中大中西醫提供圖片）

天灸療法會用中草藥製成膏貼，貼於病人穴位。（中大中西醫提供圖片）

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天灸屬於穴位敷貼療法與中醫時間醫學的結合，是在特定日子，採用溫熱性中藥貼敷於穴位，藥物透過皮膚刺激局部穴位，從而達到溫陽益氣，健脾補腎益肺，祛風散寒，起到強壯臟腑，通經活絡止痛的功效。

中醫《黃帝內經》有「春夏養陽，秋冬養陰」，「夏病冬治，冬病夏治」的說法。夏天的三伏灸與冬天的三九灸正是根據此原理來治病和保健的。兩者治療機制和方法大致相同，差異在於時間的差異。冬天的「三九天」是一年中最冷的時候，在「三九」天採取天灸療法，稱為「三九灸」。從冬至日起，每隔九天貼藥，直到二十七日後，便完成了「三九灸」的療程。

天灸是一種「未病先防、既病防變」的一種療法，臨床上主要用於治療虛寒性的疾病，其適應症較廣。有關呼吸系統病，如：過敏性鼻炎、哮喘、慢性咳嗽、體虛反覆感冒等；消化系統疾病，如：慢性胃痛／腹痛、反覆腹瀉／便秘、小兒厭食等；婦科病，如：月經不調、痛經、產後痛症等；還有屬於中醫寒性痺症範疇的四肢關節痛、頸肩、腰痛等。臨床使用時，必須遵從中醫的辨證論治，以特定比例調配的中藥，結合準確的穴位進行敷貼，才能獲得最佳療效。

每年冬天進行「三九灸」來加強和鞏固三伏灸的療效，是對「三伏灸」 的有效延續和補充。「三九灸」與「三伏灸」相配合，陰陽並調，夏養三伏、冬補三九，通過這種穴位貼藥能顯著提高人體免疫能力，提高人體對氣候變化的適應能力，其療效相得益彰。

香港中文大學醫學院中西醫結合醫務中心 - 三九天灸療程現已接受報名，詳情可登入以下網頁：https://cloud.itsc.cuhk.edu.hk/webform/view.php?id=8571588

作者簡介： 「中西醫結合醫務中心」乃香港中文大學醫學院香港中西醫結合醫學研究所轄下的醫務中心，致力推廣醫學研究、教育培訓及提供醫療服務，團隊人員包括中醫師、西醫、註冊護士、臨床心理學家等，旨在揉合兩個醫療系統所長，改善醫療服務。

中西醫結合醫務中心網頁：http://www.hkiim.cuhk.edu.hk/imc/tc

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