新界西北過份依賴鐵路　候任區議員：元朗屯門兩區會將設聯席跟進

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

「屯元天」—屯門、元朗及天水圍區內的交通主要依賴西鐵及輕鐵網絡，但近日的示威事件中，港鐵不時關站令居民難以在三區間來往。

屯門及元朗區有60名候任區議員發起聯署，促請當局重新審視以鐵路為主的策略，其中元朗區候任區議員巫啟航今日（30日）接受電台節目訪問時稱，將設立一個官方的聯席工作小組跟進交通問題，兩個區會料派代表開會，惟秘書處實際操作有待商議。

巫啟航有份參與聯署，促當局重新檢視新界西北的交通網絡策略。（資料圖片／呂諾君攝）

60名候任屯門及元朗區區議員日前發起聯署，促請當局重新審視以鐵路為主的策略，元朗區候任區議員巫啟航今日接受商台節目訪問時指，「屯元天」向來依靠鐵路系統往來三區，但近月的示威事件曝露出交通策略問題。他舉例指，經過元朗「721」事件後，元朗西鐵站每個月21號均會關站，令當區市民難以外出，「打工仔」同受影響；以往有輕鐵網絡停駛之後，居民僅能靠極少量的巴士路線活動，故候任區議員發起今次聯署。

聯署建議包括在長途巴士線增設分段收費安排，巴士進入屯元天後可改收較低廉的車資，令居民有多一個區內交通的選擇，另外由於長者不時需到屯門醫院覆診，但輕鐵一旦停駛就不方便病人，故促請當局增設醫院路線方便長者。

巫啟航稱，元朗區及屯門區議會將設立一個官方的聯席工作小組跟進交通問題，兩個區會料派代表開會，惟秘書處實際操作有待商議。

【交通病了】新界西鐵路獨大兼過時　60區議員請願倡交通大改革 
新界西北區議員批九巴嚴重脫班、App到站預報不準　促盡快改善
西鐵料2019年中後可增六成載客量　政府研建新鐵路接駁新界西北
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。