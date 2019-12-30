新界西北過份依賴鐵路　候任區議員：元朗屯門兩區會將設聯席跟進

「屯元天」—屯門、元朗及天水圍區內的交通主要依賴西鐵及輕鐵網絡，但近日的示威事件中，港鐵不時關站令居民難以在三區間來往。 屯門及元朗區有60名候任區議員發起聯署，促請當局重新審視以鐵路為主的策略，其中元朗區候任區議員巫啟航今日（30日）接受電台節目訪問時稱，將設立一個官方的聯席工作小組跟進交通問題，兩個區會料派代表開會，惟秘書處實際操作有待商議。

巫啟航有份參與聯署，促當局重新檢視新界西北的交通網絡策略。（資料圖片／呂諾君攝）

60名候任屯門及元朗區區議員日前發起聯署，促請當局重新審視以鐵路為主的策略，元朗區候任區議員巫啟航今日接受商台節目訪問時指，「屯元天」向來依靠鐵路系統往來三區，但近月的示威事件曝露出交通策略問題。他舉例指，經過元朗「721」事件後，元朗西鐵站每個月21號均會關站，令當區市民難以外出，「打工仔」同受影響；以往有輕鐵網絡停駛之後，居民僅能靠極少量的巴士路線活動，故候任區議員發起今次聯署。

聯署建議包括在長途巴士線增設分段收費安排，巴士進入屯元天後可改收較低廉的車資，令居民有多一個區內交通的選擇，另外由於長者不時需到屯門醫院覆診，但輕鐵一旦停駛就不方便病人，故促請當局增設醫院路線方便長者。

巫啟航稱，元朗區及屯門區議會將設立一個官方的聯席工作小組跟進交通問題，兩個區會料派代表開會，惟秘書處實際操作有待商議。