【交通病了】新界西鐵路獨大兼過時　60區議員請願倡交通大改革 

新界西北的交通規劃一直為人詬病，政府採取「以鐵路為骨幹」的運輸政策，被指帶來不少問題。一班屯門和元朗區議會的現任及候任議員今天（28日）聯署去信運房局局長陳帆，希望能與局長和特首會面，深入探討屯元天的交通規劃，同時表示將會成立聯席工作小組，於未來發揮兩會力量，要求政府重新檢視現有的運輸政策。

新界西北的交通規劃一直為人詬病，政府採取「以鐵路為骨幹」的運輸政策，被指帶來不少問題。（呂諾君攝）

60名來自屯門和元朗區議會的現任和候任區議員今天發出聯署信，信中指出，新界西北的居民面對通勤時間過長、交通路線曲折及短途巴士線不足等問題，而屯元天(屯門元朗天水圍)的交通服務遭鐵路壟斷，近月反修例運動期間鐵路服務多次受阻，令交通問題更為明顯。

促巴士區內分段收費及改路線

他們在信中提出三項建議，包括新增穿梭區內不同醫院的特別路線、考慮區內分段收費和修改現有巴士路線。元朗「宏逸」候任區議員巫啟航指，新界西北的交通被鐵路壟斷，街坊沒有選擇之下，要乘鐵路穿梭不同地區。惟近年區內大量人口增加，鐵路已出現無法完全承載的情況，而反修例運動亦揭示，以鐵路為主的交通網絡十分脆弱，因此表示，一眾新任區議員在下月上任後，將聯合兩個區議會共同解決交通問題。

有指近月反修例運動期間鐵路服務多次受阻，令交通問題更為明顯。（資料圖片）

鐵路系統規劃過時

屯門「翠興」候任區議員潘智鍵指出，輕鐵於1988年通車，鐵路系統規劃已見過時，除了西鐵落成，並沒見到有其他的大型交通改動，他形容，鐵路服務有「先天性缺憾」，「一旦成條支線停擺，幾萬個居民就無法出行。好多市民都話，繁忙時間鐵路已經好逼，路面交通點解咁多年都冇做到紓緩作用？」

屯門「良景」候任區議員王德源批評，多年來屯元天的交通過份依賴鐵路，造成「港鐵獨大」的局面。王建議，一些長途巴士線可以在區內分段收費，給街坊多一個選擇「以良景為例，58x同58m兩條出市區嘅巴士線如果係分段收費，街坊由屋企出新墟等地方買餸，就唔一定只搭輕鐵。」

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元朗「天耀」候任區議員何惠彬指，過去數月鐵路服務受阻，不少天水圍街坊均感困擾，形容「以鐵路為骨幹」的運輸政策，就如一道阻礙發展的閘門，令政府不敢想像、學習世界各地各種先進的交通服務。他表示，假如未來情況仍然沒有改善，會與其他區議員自組運輸系統，「用自己方式」解決區內的交通問題。

自組的運輸方式

元朗輕鐵獨大 一旦停駛 居民被困

元朗「天恒」候任區議員王百羽以「選擇少、價錢貴、代價大」形容屯元天的交通問題，指輕鐵佔了區內交通很大比例，一旦停駛，市民便猶如困在鳥籠。他促政府以「醫院線」起步，增加區內的其他交通，「我哋上任後希望可以搵返交通上嘅公道，打破壟斷場面，話畀港鐵知，屯元天唔係佢哋嘅搖錢樹！」