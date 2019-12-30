香港仔至長洲渡輪線1月1日停辦　運輸署：未收到競投興趣表達書

不少港人喜歡假日時往長洲遊玩，不過踏入2020年1月1日，來往香港仔至長洲的渡輪航線將停駛。運輸署發言人表示，航線營辦商因經營虧損而提出停辦通知後，署方已兩次邀請有興趣人士就服務遞交競投興趣表達書，惟截至12月23日，仍未收到意向書。

來往香港仔及長洲的渡輪服務，將於2020年1月1日結束。（資料圖片）

香港仔至長洲的渡輪航線於2015年8月啟航，由翠華船務的子公司翠盈船務承辦。運輸署今日（30日）表示，翠盈船務因經營虧損而提出停辦通知，署方於是在今年10月及12月，邀請有興趣人士就營運香港仔至長洲之間的渡輪服務，遞交競投興趣表達書，以延續渡輪服務。

運輸署續指，首次邀請後，並無收到表達意向書；於是第二次邀請時，已放寬有關班次及船隻載客量的要求和縮短營運時段，以減低營運成本，吸引承辦商，惟到本月23日的期限時，仍未接獲任何意向書。署方指，如之後有營辦商有意經營，仍可提出申請。

運輸署發言人表示，理解離島渡輪航線為居民提供不可或缺的對外交通服務，但營辦商經營困難，因此政府在今年《施政報告》中，提出向14條離島渡輪航線，包括「香港仔──長洲」渡輪航線，提供特別協助措施，以維持離島渡輪服務的財務可行性，並推出新的船隻資助計劃。署方指，航線於2020年1月1停航後，乘客可改乘中環往來往長洲的渡輪，有需要時更會加強該航線服務。