【逃犯條例】政府上月提供免費渡輪　開支涉245萬　總客量逾7萬

上月紅磡過海隧道及吐露港公路一度遭示威者堵塞，導致交通受阻。運輸及房屋局局長陳帆今日（11日）書面回覆立法會議員質詢時指，政府於上月20日至上月29日，安排來往紅磡至灣仔、九龍城至灣仔的特別免費渡輪服務，開支涉200萬元，總乘客量約為53,000人次；而在上月15日至18日期間，提供來往大埔及烏溪沙的免費渡輪服務，開支則涉約45萬元，總乘客量約為23,700人次。

政府在11月20日至11月 29日期間,安排來往紅磡至灣仔及九龍城至灣仔兩 路線的特別 免費渡輪服務。（張美華攝/資料圖片）

來往紅磡/九龍城至灣仔免費渡輪開支涉200萬 來自大埔及烏溪沙涉45萬

民建聯立法會議員陳克勤於今日（11日）上提出書面質詢指，政府早前為市民提供臨時免費渡輪服務，他要求政府提供該服務的總開支及乘客總人次，以及政府會否考慮購置渡輪以供不時之需。

運輸及房屋局局長陳帆書面回覆指，政府在上月20日至29日期間，安排來往紅磡至灣仔及九龍城至灣仔兩條路線的特別免費渡輪服務，開支涉及200萬元，總乘客量約為53,000人次；在上月15日至18日期間，安排來往大埔及烏溪沙的免費渡輪服務 ，開支涉及45萬元；總乘客量則約為23,700人次。另外，陳帆指，政府的一貫政策是公共運輸服務 ，包括所有的專營及持牌渡輪服務 ，應由私營機構按商業原則經營，以提高效率和成本效益，運輸署並沒有考慮購置渡輪作備用。

政府在11月20日至11月 29日期間,安排來往紅磡至灣仔及九龍城至灣仔兩 路線的特別 免費渡輪服務。（張美華攝/資料圖片）

紅隧封閉車輛改道 東隧行車流量增三成 西隧增六成

陳克勤亦指，在紅磡海底隧道及九龍區主幹道遭堵塞期間，不少車輛改道行走，以致青沙公路和西區海底隧道擠塞，運輸署及專營巴士公司作出巴士路線改道的決定前，有否考慮有關道路的承載能力。

陳帆書面回覆指，在海底隧道封閉期間，專營巴士只可改經東區海底隧道或西區海底隧道來往港島及九龍。然而，除專營巴士外，其他來往港島及九龍的車輛亦需作同樣改道 ，以致東隧及西隧的行車流量分別大幅增加約三成及六成 。 同時，連接至東隧及西隧的道路的行車流量亦有所上升 ，例如青沙公路在海底隧道封閉期間的行車流量上升了約百分之七。另外，專營巴士改道所帶來的額外行車流量只佔上述道路增加的行車流量約百分之二至百分之五，影響相對輕微。