麥當勞1月2日起加價2%　25蚊餐、超值「11蚊包」僅餘一款

麥當勞過去數年均會在年初加價，踏入2020年也不例外，麥當勞宣布將於1月2日凌晨4時起加價，平均2%，其中以往賣25元的超值套餐有三款，分別是麥樂雞、板燒雞腿包及雙層芝士孖堡，但價格調整後僅麥樂雞餐維持原價，其餘兩款超值套餐則變成26或27元。 最「抵食」的超值選單點包僅魚柳包維持11元，豬柳蛋漢堡加價1元至12元。另外，大部份套餐均需加價1元。 麥當勞同時會在1月1日起連續8日推出優惠，每日特價的食品均有不同，當中2日會再推出受到不少網民及食客歡迎10元九件麥樂雞。

麥當勞公布1月2日起加價2%。（資料圖片／盧翊銘攝）

加價後三款「25蚊餐」，只餘下麥樂雞餐。（麥當勞圖片）

超值套餐不再款款「25蚊」

麥當勞公布2020年食品新價格，原售價25元的超值套餐麥樂雞、板燒雞腿包及雙層芝士孖堡，價格調整後，雙層芝士孖堡餐加價1元至26元，而脆辣雞腿包則取代板燒雞腿包，但售價調高至27元，僅麥樂雞餐價格維持在25元。

另外，原本超值選的單點魚柳包及豬柳蛋漢堡同售11元，惟豬柳蛋漢堡今年將加價1元至12元，不過不屬超值屬的單點漢堡包仍售11元。

想加大套餐要付多5毫

至於其他價格上調，包括加大套餐、「大大啖組合」及細薯條，全部加5毫，新價格分別為5元、8元及6.5元。此外，醒神超值選（14元麥芝蛋包醒晨超值選除外）、超值早晨套餐、超值套餐、The Signature Collection套餐、開心樂園餐、A+B下午茶餐、3款超值選（芝蛋脆雞包、豬柳蛋漢堡、2件脆香雞翼）一同加價1元。

加價後豬柳蛋漢堡將變成12元，魚柳包則維持11元。（麥當勞圖片）

魚柳包、新地及蘋果批第四年價格不變

麥當勞表示，特意選出幾款廣受歡迎的食品不加價，除了維持售價25元的六件麥樂雞麥麥食超值套餐外，也包括14元的麥芝蛋包醒神超值選、5款超值選（11元魚柳包、8元新地、7元蘋果批、13元麥旋風、6元細汽水），當中超值選魚柳包、新地及蘋果批更第4年維持價格不變。

麥當勞將於1月1日起連續8日推出優惠，詳情如下：

1月1日凌晨4時起至晚上11時59分：醒晨價發售的精選早晨套餐 ($27) 及珍寶套餐 ($30)

+ 4 + 3 + 2

麥當勞：食材等上漲幅度大 加2%較溫和

香港麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅表示，明白到今年的社會運動持續多月，對本港零售業，包括飲食業有一定程度衝突，但由於食材等上漲幅度大，將加價幅度調節於較溫和的2%，盼食客較容易接受，強調部份食品加價是非常艱難的決定，並與大眾共度時艱。

她又説，超值選當中的魚柳包、蘋果批及新地一向有不少擁躉，決定連續四年不加價；25元的麥麥食超值套餐當中，麥樂雞餐為最受歡迎餐點之一，決定維持原價。

店舖數量方面，今年則維持246間，未有太大升跌，並計劃於今年內將所有店舖改為EotF主題店。明年員工加薪方面，她稱現時仍在考慮當中，未有定案，相信要留待新一季的財政年度才能公布。她又表示，明白到現時社會運動持續，麥當勞將會繼續按指引下，在可行的情況下會維持服務，但同樣會以顧客及職員的安全為優先。