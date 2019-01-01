麥當勞1月2日起加價0.5或1元　超值套餐25元起

踏入2019年加風又起，麥當勞繼2018年後，又再宣布今年1月2日凌晨4時起，大部分食品加價0.5或1元。其中超值早晨套餐、超值套餐、開心樂園餐均加1元，即原價24元的超值套餐，會加至25元，加幅約4.2%；單點食品及飲品則加0.5元。至於超值選（如11元的魚柳飽）、醒神超值選、甜品，以及兩款McCafe以優惠價推廣的咖啡，則未會加價。 麥當勞解釋，加價源於是營運成本及食材價格上漲，並且強調今次加價平均加幅為2%，較統計處之前公布的「綜合食品消費物價指數」3%加幅為低。

深受港人愛戴的麥當勞，在新一年再度加價。（盧翊銘攝）

平均加2% 單點飲品加0.5元

麥當勞表示，面對營運成本及食材價格上漲，經考慮後決定平均加價2%，其中超值早晨套餐、超值套餐、開心樂園餐均加價1元，即深受市民歡迎的24元超值套餐，會進一步上調至25元，加幅約4.2%。

另外，甜品以外的單點食品及飲品，都會加價0.5元。只有超值選、醒神超值選、甜品，以及兩款McCafe以優惠價推廣的14元細杯熱飲，或18元中杯凍飲的意大利泡沬咖啡及濃黑咖啡，售價會維持不變。

至於McCafe，除了上述維持原價的飲品，其餘單點食品及飲品，都會加價0.5元；蘑菇栗米芝味多士Combo之外的滋味Combo，則會加價1元。

明日起連續14天推優惠 元旦推全日早餐

麥當勞再度加價，或令一眾「擁躉」失望，但麥當勞亦稱，在加價的同時，會將雙層芝士孖堡加入超值套餐之列；並且推出「14日限時好戲派」推廣，由1月2日起，連續14天供應一款優惠美食，首4日分別為「$10/九件麥樂雞」、「$10兩個豬柳漢堡」、「$10雙牛芝堡」、「$10焦糖蛋糕OREO麥旋風」。

另外，為迎接2019年，麥當勞表示，今日（1日）凌晨12時起會推出全日早餐，顧客可於任何時段購買。

麥當勞員工4月起加薪

對於是次加價，香港麥當勞企業傳訊高級總監林婉梅強調，是次食品加價幅度平均為2%，已較政府統計處較早前公佈的「綜合食品消費物價指數」中的3%升幅為低。

被問及是否今年唯一一次加價，她表示：「根據近幾年數據，就係1月嗰一次。」

林婉梅又預告，麥當勞將於新財政年度，即4月1日前加人工，惟現時未能公布加幅，「希望係公司親自同大家講好啲，總之一定有得加！」她又透露，現時全港241間麥當勞餐廳，2019年將會有單位數字的分店增加。