【和你shop】8人涉上水廣場擾亂秩序　一被告持雙程證內地大學生

有網民發起在聖誕假期間在各區發起「和你Shop」活動，多人在過去的周六（28日）在上水廣場遊走時，涉在店舖放螺絲及單張，警方到場拘捕期間疑受襲。8名介乎14至27歲的被捕男女被控襲警、在公眾地方作擾亂秩序行為等罪，其中一人更是持雙程證來港的內地大學生，今午（31日）於粉嶺裁判法院提堂，暫時毋須答辯。署理主任裁判官蘇文隆將案件押後至明年4月14日再訊，以待警方翻看閉路電視及化驗證物。眾被告獲准保釋。

首被告冼嘉希(白衣)。(林樂兒攝)

+ 4 + 3 + 2

被告依次為：冼嘉希、鄭子遜、16歲男學生、14歲男學生、何鎮宇、鄭家樑、馮文達，及14歲女學生。8名被告中有6人是學生，其中何鎮宇持雙程證來港，報稱居於內地，並在內地讀大學。

14歲女被告涉藏30厘米鐵鎚

首5名被告同被控一項在公眾地方作擾亂秩序行為罪，指他們於今年12月28日在上水廣場4樓萬寧外，意圖激使他人破壞社會安寧。鄭家樑及馮文達同被控一項襲警罪，指兩人同日在同一廣場4樓蘇寧電器外，襲擊警員X及警員Y。14歲女被告則被控一項管有攻擊性武器，指她同日在同一廣場4樓豐澤外，管有30厘米長的鐵鎚。

涉把螺絲及單張放入萬寧

據悉，當日下午4時多的網上直播顯示，首5名被告把螺絲及單張放入萬寧，並對店內的客人叫囂。警方接報到場後，眾人四散。其後警員拘捕期間，鄭家樑涉拳打警員X的左眼角，及摑警員Y的頭一下；同時馮文達亦拳打X的頭一下。警方在3樓及4樓截停眾被告，首被告被搜出鐳射筆及噴漆，女被告則被搜出鐵鎚。

眾被告獲准以5000元保釋，期間須守宵禁令，及每周報到兩次，並且不可離港。除第6被告外，其他人不得踏足上水廣場。

案件編號：FLCC5590/2019