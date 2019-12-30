【和你shop】4學生涉12.28襲兩警　3人未成年　須禁足德福廣場

有網民在上周六（28日）發起九龍灣德福廣場「和你shop」行動，4名學生涉襲警被捕，當中3人未成年，今（30日）於觀塘裁判法院提堂。除14歲被告仍留院，其餘3人獲准以1千元現金保釋，期間須向警方報到、遵守宵禁令，及禁足德福廣場。案件押至明年2月24日再訊，以候進一步調查，包括翻查閉路電視片段及檢驗被告電話。

便衣警員於德福廣場內制服多人。（候任觀塘區議員李詠珊facebook圖片）

3名被告僅14至16歲

被告依次為14歲嚴姓學生、楊傑朗（20歲，學生）、16歲麥姓學生及16歲丘姓學生，被控襲警罪。控罪指，嚴、楊、麥於今年12月28日，在九龍灣德福廣場一期地下G85舖Pandora外襲擊正當執行職務的警務人員，即警署警長X。

另外，丘姓學生被控上述時間及地點襲擊正當執行職務的警務人員，即警員Y。

官表示覺警員應披露編號

代表麥姓學生的大律師郭憬憲庭上表示，對警員隱名有意見，又指等候下月東區裁判法院，對應否披露警員身份作出裁決後再作陳詞。裁判官徐綺薇聽畢亦稱：「到依一刻我都覺得警方要披露返個編號。」

14歲嚴姓學生仍然留醫，押至明年1月3日再訊；另外3人獲徐官批准以1千元現金保釋，期間不得離港、須向警方報到、遵守宵禁令，及禁足德福廣場。案件押至2月24日再訊，以候進一步調查，包括翻查閉路電視片段及檢驗被告電話。

案件編號：KTCC2253/2019