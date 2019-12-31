旅發局除夕倒數大抽獎　市民全家出動盼中iPhone 內地客無興趣

新年即將來到，旅發局今晚（31日）舉行首次除夕倒數大抽獎，在港市民及旅客可爭奪總值400萬元獎品，當中包括頭獎國機票、iPhone 11 Pro Max 256 GB太空灰，以及五星級的君悅酒店及半島酒店免費食宿，頭獎至六獎名額共540個。 有市民對抽獎表示十分期待，最希望抽中iPhone，並會和家人一齊參與抽獎，以增加中獎機會。但有內地旅客未聽聞抽獎，亦不打算參與抽獎，並指來港為購物，對抽獎無太大興趣；有台灣旅客表示，從女友方面得知大抽獎，最有興趣不是機票，而是香港家庭都想爭奪的iPhone。

▼除夕大抽獎獎品一覽▼

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市民：全家參與增加中獎機會

市民李小姐表示「期待」今晚的大抽獎，因剛好想換手機，故最希望抽中iPhone 11 Pro Max 256 GB，今晚會在家和爸爸媽媽一齊參加抽獎，以增加中獎機會。談及新年願望，李小姐期望社會紛爭能和平解決。

台灣旅客：期待抽中iPhone

台灣旅客鄭先生表示，會抱着「試一試」的心態參與抽獎，他原本最期待抽中機票，惟得知機票只限從香港出發，覺得「比較麻煩」，因此同期望抽中iPhone。

深圳旅客：無聽聞抽獎 來港為購物

深圳旅客何先生指，並沒有聽聞大抽獎的活動，亦不打算參加。他指香港是「購物天堂」，商品質量有保證，他來港旅行主要為購物，一般「購物完了就離開」，對參與抽獎不感興趣。他是次來香港旅行主要為幫女朋友購買化妝品和護膚品，而聽聞近期商場有折扣才到港旅行購物。他說不擔心遇上示威衝突，感覺港人文明程度較高，對旅客態度很好，問路亦會願意解答。

深圳旅客何先生指，並沒有聽聞大抽獎的活動，亦不打算參加。(侯彩琳攝)

市民：對中獎和政府均無期望

鄧先生表示今晚會參與大抽獎，惟對中獎沒有太大期望，「純粹靠運氣。」而鄧先生今晚亦會和家人一同逛街跨年，但為避免遇上警方施放催淚彈，亦會避開人群聚集的「敏感」地區。

今年下半年陷入修例風波，鄧先生直言「對呢個政府都無乜期待。」他批評政府政策多年來均無改善。 而非建制派在區選中獲得大多數議席，他希望候任區議員在新一年令香港政制有所改變。他認為「警暴」問題在新一年有解決的逼切性，亦期望政府成立獨立調查委員會。

市民陳先生知悉今晚有大抽獎，但認為要登記個人資料「比較麻煩」故不會參抽獎。而新年願望是「五大訴求」。

旅遊發展局今年取消除夕夜（31日）煙花匯演，改為推出加強版幻彩詠香港，以及「香港除夕倒數」大抽獎，大抽獎由今晚6時正式開始。（加強版幻彩詠香江效果圖）

旅遊發展局今年取消傳統除夕夜的煙花匯演，改為推出「香港除夕倒數」大抽獎，獎品超過兩萬份，總值達400萬元，包括頭獎十名、各可得四套國泰航空來回機票；二獎為30部 iPhone 11 Pro Max 256GB太空灰色 。