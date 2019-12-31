【除夕大抽獎】旅發局突改以電郵登記　無電郵不能參與

即將踏入2020，旅遊發展局今年取消除夕夜（31日）煙花匯演，改為推出「香港除夕倒數」大抽獎，獎品總值400萬元。 旅發局今日（31日）下午2時多突然發新聞稿，為令抽獎活動順利進行作出兩項改動，包括本港市民現改以電郵地址登記及參與遊戲，以及延長頭獎登記時間至元旦日晚上11時59分。

旅遊發展局今年取消除夕夜（31日）煙花匯演，改為推出加強版幻彩詠香港，以及「香港除夕倒數」大抽獎，大抽獎由今晚6時正式開始。（加強版幻彩詠香江效果圖）

改動一：改以電郵地址登記

「香港除夕倒數」大抽獎將於今日晚上6時正式開始，旅發局表示，為方便市民及旅客參與，本港市民登記大抽獎時，可改以電郵地址而非流動電話號碼登記。而得獎者的確認訊息及領獎安排，將會發送至其登記的電郵地址，故呼籲市民須留意電子郵箱，包括垃圾電郵的郵箱。

此項改動，亦令沒有電郵的市民，則無法參與抽獎活動。

改動二：延長頭獎得主登記核實時間

旅發局亦宣布延長頭獎（即國泰航空來回香港及任意航點的經濟客位機票四張），得主登記核實限期，由2020年1月1日的凌晨1時，延長同日的晚上11時59分。

不論是頭獎或其他獎項得主，均會獲電郵通知得奬訊息及領獎安排，請留意郵箱（包括垃圾電郵郵箱）。頭奬得主需在2020年1月1日晚上11時59分前致電指定熱線進行登記；其他獎品的得獎者並不需登記。所有得獎者將收到電郵通知得奬確認訊息及領獎安排，全部獎品的領獎期將長達一個月。

晚上6點至11點半開放登記

旅發局再次重申，獎品不是先到先得，故市民不需要在今日下午6時就進入活動網站www.hknycd.com。旅發局指，網站共開放5.5小時，故只需在今晚11時30分前完成登記及遊戲即可。

另外，活動分為「即玩即贏抽獎遊戲」及「壓軸大抽獎」兩個項目，市民只須登記一次便可同時參與兩個項目。而兩個項目的抽獎均在今日下午6時開始，並指2020年1月1日凌晨2時，市民可進入網站查閲抽獎結果。



頭奬得主需在2020年1月1日晚上11時59分前致電指定熱線進行登記；其他獎品的得獎者並不需登記。所有得獎者將收到電郵通知得奬確認訊息及領獎

安排，全部獎品的領獎期將長達一個月。

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