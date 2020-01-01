【元旦遊行】政治冷感市民覺醒走上街頭　考慮加入工會

踏入2020年，民陣發起元旦大遊行。持續半年的反修例風波未有平息，有市民繼續參與遊行，希望政府回應訴求。

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自稱以往政治冷感的羅小姐指自己在2019年才開始醒覺，開始參與社會運動，6月16日是她首次參與遊行，她形容2019年是傷痛的一年，一度哽咽說「唔明白點解會變成咁」。展望2020年，她希望能實現五大訴求，也認為政府應有官員問責下台，例如律政司司長、警務處處長、教育局局長等。

她不滿警暴問題仍然嚴重，批評警方濫捕，又不依警例去執法，「例如尖沙咀有少少活動舉行，我放工行過，着住波鞋牛仔褲，都會被警察無啦啦鬧，講粗口叫我行快啲，佢哋情緒失控，好唔專業！」昨天特首林鄭月娥指警隊是政府最大資產，她認為事實恰好相反，「林鄭係為咗維護自己政權先咁講！」

她從事文職工作，會考慮加入相關的工會，希望團結力量及保護自己，也會考慮參與工會的行動。

下午近3時，遊行隊頭情況。（梁鵬威攝）

黃生、黃太（化名）帶同八歲半的兒子參加遊行，他們不滿五大訴求仍未達成，又批評教育局最近就處理教師投訴問題的手法不妥當，更令事件升溫，「楊潤雄作為教育局局長，但反而企喺老師嘅對立面，佢已經有自己嘅立場，而家好似用一種恐嚇式手法去處理事件，製造白色恐怖，佢應該尊重老師專業守則，唔應該先介入同判斷，如果覺得事態嚴重，都可以成立專責小組去處理。」

黃太形容2019是悲痛的一年，對年輕一代造成很多傷害，而且香港的民主及自由價值在半年內受損、崩壞，「一個高質素嘅社會偏偏維繫着一個腐敗嘅政府」，她希望今年會有更多人醒覺，並把這份支持用行動表達出來。