【元旦遊行】義工遭拘捕　現場指見防暴後奔走　街站譴責警方打壓

民陣今日舉辦元旦遊行，下午二時四十分左右在維多利亞公園集合起步。在差不多時間的下午二時許，一名男子在修頓球場外被制服並帶走。據現場人士指，該名男子是200萬3罷聯合街站的義工，他在球場附近看到有防暴警察，遂跑回街站位置告訴其他義工，其後被追捕。 二百萬三罷聯合街站發聲明譴責警方「打壓工會街站」。聲明提及有目擊者表示，該被捕人士在球場內無作出任何衝擊行為，「卻遭警方無理追捕及毆打，更在途中施放胡椒噴霧」。 《香港01》向警方查詢，暫未獲回覆。

下午二時許，一名男子在修頓球場外被制服並帶走。據現場人士指，該名男子是200萬3罷聯合街站的義工，他在球場附近看到有防暴警察，遂跑回街站位置告訴其他義工，其後被追捕。（鄭子峰攝）

在修頓球場對出的一段軒尼詩道，多個新工會擺設街站，招募會員，包括音樂人工會、巿場及營銷專業人員工會等十多個工人。在下午二時許，一名男子在修頓球場外被制服並帶走，有在場義工指，警方未有交代其被捕原因。

據現場人士指，該名男子是200萬3罷聯合街站義工，他在球場附近看到有防暴警察，遂跑回軒尼詩道的街站位置，告訴其他義工，其後被追捕，被制服後他曾被施放胡椒噴霧和以警棍毆打。

二百萬三罷聯合街站發聲明譴責警方無理干擾街站進行，「在眾目下拘捕及毆打當事人」。（鄭子峰攝）

二百萬三罷聯合街站發聲明譴責警方無理干擾街站進行，「在眾目下拘捕及毆打當事人」。聲明提及，警方在下午兩時突於修頓遊樂場外，近建築地盤職工總會街站位置，拘捕並毆打一名二百萬三罷街站義工。

聲明又指，有目擊者指，該名被捕人士當時在修頓球場內，「並無作出任何衝擊行為，卻被警方無理追捕及毆打，更在途中施放胡椒噴霧」。聯合街站促警方尊重市民組工會權利，勿再打擾街站進行。