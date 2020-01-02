【逃犯條例】涉12.22扯國旗事件時用腳踢督察　男生被控襲警准保

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

學生組織「學生歷量」上周日（22日）在中環愛丁堡廣場舉行「聲援維吾爾族人權集會」，其間爆發警民衝突，有集會人士疑曾扯下國旗，期間涉嫌用腳踢向一名高級督察背部，導致他墮地並令其左右手受傷。該名20歲男子被控一條襲警罪，今日（2日）在東區法院提堂。被告暫毋須答辯，案件押後至2月25日下午再訊，期間被告可以5000元保釋。

被告蕭子峰，20歲，報稱學生，被控一條襲警罪，被指12月22日在大會堂低座外襲擊正在執行職務的高級督察A。

據稱，案發當時有人在現場拉下國旗並丟到地上，被告被指當時與到場的防暴警察衝突，並踢向一名高級督察的背部。該名高級督察疑倒地，令到其左手擦損，

據稱，案發當時有人在現場拉下國旗並丟到地上，被告被指當時與到場的防暴警察衝突，並踢向一名高級督察的背部。該名高級督察疑倒地，令到其左手擦損，右手亦有紅腫；防暴警員試圖拘捕被告，但有另外兩名集會人士涉嫌「搶犯」阻擋警員行動；最終被告成功離開現場。事後警方進行調查，直至近日才成功鎖定被告並作出拘捕。

涉「搶犯」兩男早前已被控

另外，涉嫌「搶犯」的21歲無業男梁嘉偉和20歲學生陸家裕則分別被控襲警和阻礙警員執行職務罪。三人所涉案件將一同押後至2月25日再訊，控方表示屆時將考慮把兩案合併處理。

控方申請將案件押後至2月25日再訊，期間被告可以5000元保釋外出，期間需要一週兩次到警署報到。

案件編號：ESCC 0011/2019

【12.22】中環集會有人拆國旗釀衝突　警曾拔槍　一度射橡膠彈
【12.22】政府強烈譴責中環集會人士拆國旗及揮動港獨旗幟
【逃犯條例】兩男涉12.22愛丁集廣場搶犯及推警　被控阻差等提堂
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。