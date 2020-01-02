【和你lunch】中環皇后像廣場過百人快閃後和平散去　防暴警巡邏

反修例風波持續，除夕夜和元旦日繼續有警民衝突，警方連續兩日施放催淚彈。過去數月有網民於各區多次發起午間快閃示威的「和你lunch」活動，今日（2日）網上再發起在中環皇后像廣場快閃示威。中午1時開始，過百人聚集舉起標語，向滙豐銀行總行方向叫口號，之後走出遮打道的行人路，防暴警在附近巡邏。快閃示威在下午2時和平散去。

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另外，中環滙豐總行大廈門前的銅獅子昨日被示威者淋上紅色油漆，亦一度被縱火。今日滙豐總行落下大閘，至於兩隻銅獅子則仍然染紅，但保安未有特別加強。

1月2日，中環「和你lunch」，大批防暴警戒備。（張浩維攝）

【14:00】快閃遊行結束，防暴警員全數上衝鋒車離開中環。

【13:50】防暴警在中環多處戒備，衝鋒車在畢打街停泊，遊行人士一直在行人路，未有任何衝擊，有人表示準備返回辦公室。

【13:45】聚集人士離開皇后像廣場，步出遮打道往中環方向進，有參與者稱「行完街返工」。現場有防暴警戒備。

1月2日，中環「和你lunch」。曾拍下警察及藝人男子寫真的富商「劉公子」劉定成（左），認為警方元旦日在銅鑼灣包抄圍堵是濫捕。（張浩維攝）

【13:42】

曾拍下警察及藝人男子寫真的富商「劉公子」劉定成，現身中環「和你lunch」。他說昨日有參與民陣遊行，曾身在銅鑼灣，他認為昨晚警方在銅鑼灣SOGO外包抄圍堵是濫捕，又指警察常常以粗口與市民對罵，可見警隊質素，亦令現場氣氛升溫。踏入2020年，他認為香港局勢比2019年更差，呼籲成立獨立調查委員會，而非沒有傳召權的「獨立檢討委員會」。

1月2日，中環「和你lunch」。在美國讀書的19歲大學生高先生，一直有在當地分享香港的資訊，趁着聖誕假回港參與運動。（張浩維攝）

【13:20】

在美國讀書的19歲大學生高先生，趁着聖誕假回港。他表示，過去半年一直留意香港的政局，向美國的朋友分享香港的時事，也做過講座希望當地人關注，並在大學內張貼文宣，但時常有孤獨的感覺，也自責無法直接幫香港。他希望回港假期，盡量出現香港的示威或者「和你lunch」，參與這場運動，「好開心可以同香港手足一齊。」他又感恩，家人雖然擔心，但無反對他上街，明白及支持他的決定。

1月2日，中環「和你lunch」，中環皇后像廣場多人聚集。（張浩維攝）

【13:05】數十人現時在皇后像廣場內高叫口號「五大訴求、缺一不可」、「解散警隊」等，剛才在廣場內巡邏的防暴警啊員已全部撤離。

【12:58】「和你lunch」由皇后像廣場出發，未知遊行路線。現場約數十人聚集，遮打道及德輔道中停泊多輛警車，防暴警員在附近巡邏，場面平靜。