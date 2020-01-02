【武漢肺炎】澳門加強口岸檢疫　來自武漢旅客需在機場量體溫

湖北省武漢市錄得最少27宗不明原因肺炎，其中7例病情危重，均與當地一個海鮮批發市場有關連。 澳門衛生局宣布由昨天（2020年1月1日）起，在澳門機場為來自武漢航班的乘客，逐一檢查體溫。

澳門衛生局長李展潤表示，澳門與武漢每日有兩班直航飛機，兩地人員來往密切。衛生局已加派人手，在口岸特別是機場加強監測旅客的健康情況。 （澳門新聞局圖片）

澳門衛生局局長李展潤認為，病毒性肺炎是冬季常見的疾病，但在同一地點出現多逹27例不明原因病毒性肺炎，而其中7例(25%)病情嚴重，是不尋常的情況。

他表示，澳門與武漢每日有兩班直航飛機，兩地人員來往密切。衛生局已加派人手，在口岸特別是機場加強監測旅客的健康情況和派發宣傳單張，而衛生局的醫護人員也穿上防護裝備，在澳門機場為落機的旅客量度體溫，暫時未發現有異常。

另外，澳門當局也會向醫院及醫護人員發出指引，檢視了醫護人員培訓、藥物、隔離病床、消耗物資都足夠應對，衛生局提醒前線醫務人員保持警惕，發現可疑病例應及時通報，採取相應的感染控制措施，包括如在口岸或醫療機構內發現發病前14日內曾在武漢逗留的發熱、呼吸道症狀病人，會作進一步詳細檢查。衛生局並呼籲市民如果前往武漢，要避免到當地醫院和市場，也應注意個人衛生。