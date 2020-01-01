【武漢肺炎】台疾管署加強旅客發燒篩檢：未來不排除派團赴陸訪查

湖北省武漢市錄得最少27宗不明原因肺炎，均診斷為病毒性肺炎／肺部感染，其中7例病情危重，大部份病例是武漢華南海鮮批發市場的商戶。 台灣疾管署已加強入境旅客發燒篩檢，並表示未來若有疑慮，不排除派團赴當地訪查；另有台灣專家表示，以中國大陸的檢驗技術，即便是SARS也能在2到3天內驗出，但至今仍無消息，或許是遇到不明的病因。

桃園國際機場啟動邊境檢疫應變措施，並以電子看板告知入境旅客。（中央社）

台灣疾管署昨晚（31日）宣布加強入境旅客發燒篩檢，並對從武漢直航入境班機進行登機檢疫。副署長莊人祥今日（1日）表示，至今尚未收到陸方消息以及檢驗結果，僅透過新聞得知，傳出多宗疫情的華南海鮮市場已暫時休市。

疾管署署長周志浩表示，根據目前掌握到的狀況，鄰近地區只有台灣優先針對武漢進行登機檢疫措施，因台灣和中國大陸往來比較密切，更需謹慎以對。

他續指，疾管署昨日才寫信提出台灣對於疫情的關心及疑慮，未來若真的有疑慮，也不排除派團前往中國大陸訪查、實地了解疫情，但須先徵求陸方同意。

台灣疾管署署長周志浩（圖）表示，未來若有疑慮，不排除派團實地訪查。（中央社）

台專家：陸方至今仍無消息 或是遇到不明的病因

台國衛院感染症與疫苗研究所名譽研究員蘇益仁表示，中國大陸自從歷經SARS疫情後，檢驗技術已愈來愈進步，若要檢測這次的病毒，不論設備、技術上應該都不是問題，即便是SARS也能在2到3天內驗出。為何至今仍無消無息，蘇益仁推測，或許是遇到不明的病因。

蘇益仁說，疾管署針對武漢班機進行檢疫的作法，確實有其必要性，但中國大陸的檢驗結果要是再過1、2天都還沒出來「就很奇怪」，屆時台灣應派防疫團隊實地了解疫情狀況、嚴重性，以採取必要防疫措施。