示威者火燒大學　捐款人截水　鍾國斌：商界不滿院校縱容學生示威

反修例示威衝突去年「燒至」大學校園，設施受到破壞，多間大學需支付龐大維修費；但另一方面，同時面對「截水」，出現捐款減少。城大昨日（2日）回覆查詢指，近月的社會動盪，對收生、學費收入和捐款帶來影響，正設法尋求各種財源，全力復修校園設備；另有大學高層也透露，有捐款人叫停商討中的捐款計劃，甚至要求校方退回捐款。 紡織及製衣界立法會議員鍾國斌表示，據知部份商界人士因不滿大學生走上前線示威、以及對各項科研進度未明等，已暫停向大學捐款，「睇定啲先」，預計要待風波平息，校園恢復平靜後，才有意欲繼續捐款。

反修例風波一度令各大校園成衝突戰場。（資料圖片）

多間大學在11月的示威中，受到嚴重破壞。浸大、科大和港大屬於「輕傷」，中大、城大及理大受到的破壞較嚴重，尤其是被示威者佔領一周的理大，估計維修費不菲。

中大維修費初步涉7000萬

去年11月，六間資助大學相繼成為反修例示威衝突戰場，過去個多月進行維修，以重開校園。《香港01》昨日向六間院校查詢，中大回覆查詢指，經初步點算後，預計維修費用涉7,000萬港元，當中維修或重置75輛校方車輛所涉及的費用約為3,000萬港元，現階段緊急復修校園所需的款項將由大學自行承擔。

港大、浸大、理大、科大均未有透露涉及的維修費用金額，港大指費用現時會先由大學支付，日後再商討其他可行安排；科大則指，有關款項將由大學經常性開支支付。

+ 20 + 19 + 18

城大取消周年籌款晚宴 料失千萬捐款

城大早前指，僅設備方面的損失涉以億元計。城大最新回應指，早前因應公共交通的混亂情況，為師生提供臨時接駁免費校巴，又為有臨時住宿需要的教職員和宿生補貼部分開支，亦增聘保安人手，加強校園所有出入口的出入管制等，以上種種涉及多項額外開支。城大續指，近月的社會動盪，對收生、學費收入和捐款帶來影響，正設法尋求各種財源，全力復修校園設備。

據大學知情人士指，城大每年11月均會舉辦周年籌款晚宴，動輒可籌得過千萬元，是重要的捐款來源，惟該月發生多次示威衡突，考慮市面交通情況，加上在社會氣氛下，出席者未必有意欲捐款，故決定取消晚宴。他預計，受社會風波影響，捐款數字或有所下跌，但暫時難料跌幅。

另外，一名大學管理層早在10月時表示，有捐款人中止計劃中的捐款行動，而且也有人提出停止發放獎學金，甚至要求校方退回已收捐款，尤其是用作獎學金的款項。

+ 4 + 3 + 2

紡織及製衣界立法會議員鍾國斌表示，據知部份商界人士已暫停向大學捐款。（資料圖片）

鍾國斌：有捐人不滿大學生訴諸暴力

紡織及製衣界立法會議員鍾國斌表示，據知部份商界人士已暫停向大學捐款，「例如分期捐款，畀咗第一、二期後，第三期就暫停先。」鍾國斌表示，部份商界人士暫停捐款涉及不同原因，包括不滿意大學表現，認為院校縱容學生走上前線示威，亦對大學生訴諸暴力感到失望，「讀港大係叻仔叻囡，well educated，點解會參與暴力示威？」

他續指，過去連月示威衝突，令不少內地教授及研究生離開香港，加上早前大學停學，令大學科研進度未明，質問「個研究點樣埋尾？」，令他們減退捐款意欲。鍾預計要待風波平息，校園恢復平靜後，才會令商界恢復捐款。