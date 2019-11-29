【逃犯條例】理大、中大、科大下學期如期開學

反修例風波持續超過五個月，近月示威戰場蔓延至多個大學校園，不少大樓及設施受到示威者破壞，需時復修。理大校長滕錦光今日（29日）表示，校園有很多設施損毀，要待專業評估後才知道復修費用。他續指，各大樓破壞程度不同，屆時或會分階段開放，亦有信心下學期可於明年1月準時開學。 《香港01》再向其餘七間資助大學查詢，明年開學日子及復修情況，科大及中大均指，下學期可如期開學。

理大11月29日解封，管理層視察校園。（高仲明攝）

中大：夏鼎基運動場關閉重鋪草皮

中大二號橋在本月中連日爆發激烈警民衝突。中大指，自11月16日起，大學已進行多次校園搜查及清理工作，有很多校巴及公務車輛被毀，所有需檢查、修理或移離的車輛已另闢地區安放及跟進。校園內外路面的堵路障礙物及剩餘雜物已清理，大學將大規模整理路面整理

至於曾被警方多次發射催淚彈的夏鼎基運動場，則需要關閉以便清理及復修，同時為保障教職員及學生健康，必須重新鋪設草皮，至於下學期能否使用，將於日後公布。中大發言人指，大學料可於明年1月6日如期開學。

11月12日，示威學生退入中大夏鼎基運動場，警方繼續發射催淚彈。（梁鵬威攝）

理大校長：受破壞大樓或分階段重放

警方圍堵理大行動持續13日，校長滕錦光表示，校園有很多設施被破壞，要待專業評估後才知道復修費用。滕續指，各大樓破壞程度不同，屆時或會分階段開放，個別大樓料一個月後可以安全開放，他亦有信心下學期準時開學。根據網上校曆，理大第二個學期於1月13日開始。

科大校方支付復修開支

科大學生周梓樂於尚德邨停車場重傷後，於月初不治離世，大批身穿黑衣示威者破壞校園中銀分行及美心營運的飯堂等，以表達不滿。科大回覆查詢指，校園營運的店舖早前受到損毁，多處地方亦遭到塗鴉，大學已接近完成相關復修及清潔工作，有關款項將由大學的經常性開支支付。根據現行安排，科大本學年下學期的開課日期如常定於2月3日。

教大回覆指，下學期的開課日期為2020年1月初，確實日期將於稍後公布。根據網上校曆，第二學期定於明年1月2日。至於港大、浸大、嶺大及城大則尚未回覆，根據校網，各校明年開學日子分別是1月20日、1月13日、1月17日及1月13日。