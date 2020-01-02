【逃犯條例】滙豐櫃員機等財物被毀　無業漢認罪涉維修費逾10萬元

警方凍結星火兌現滙豐發出的本票，之後有人在網上表達對滙豐不滿，一名無業男子涉嫌在周一(30日)在上水的滙豐的自助櫃員機大肆破壞，被控以一項刑事毀壞罪，案件今(2日)在粉嶺法院提堂，被告承認控罪，被毀的櫃員機等涉及維修費達10萬元，判官把案押後至本月16日判刑，以候被告的戒毒所報告，期間須還柙看管，裁判官著被告有心理準備要坐監。

被告王繪豪在粉嶺法院承認刑事毀壞罪。(資料圖片)

被告王繪豪，33歲，被控於2019年12月30日，在上水龍琛路，上水廣場地下滙豐理財易中心，損壞兩個廣告燈箱、五塊強化玻璃、一部入票機、兩部存錢機、及4部櫃員機。

被告毀壞財物時傷右手

控方案情指，案發當日中午1時許，該理財中心的一名職員見到被告拿著鉗擊向兩個廣告燈箱及5塊玻璃，之後入到中心內，再擊向入票機、存款機及櫃員機等，被告當時有戴眼罩手套，他進行破壞時亦傷及自己的右手，並在現場留下血跡，然後逃去。

警員接報到場調查，並在約1小時後見到一個與襲擊者衣著相似的人在附近正準備上的士，他的右手仍流著血，警方遂上前拘捕。

不滿滙豐凍結星火戶口

被告警誡下承認毀壞滙豐的財物，並稱他因為不滿滙豐最近凍結「星火同盟」的戶口，他因憤怒而犯案。

被告所毀壞財物所涉的維修費用為10萬2千元。

案件編號：FLCC 17/2020