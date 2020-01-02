【元旦遊行】坐鎮總行獅子銅像被焚　滙豐表難過　料復修工作需時

民陣昨日（1日）舉行元旦大遊行，有示威者破壞沿途多間滙豐銀行分行，位於中環滙豐總行門前的獅子銅像更一度遭縱火焚燒。滙豐銀行表示，對於銅獅被無理破壞感難過，計劃會聘請專家展開評估及修復，預料過程需時。

現仍進行初步清潔工作

滙豐銀行發言人指，對於坐鎮總行地下的獅子銅像被無理破壞，感到十分難過，目前銅獅的初步清潔工作仍在進行中，並將聘請專家，協助評估和展開專業復修工作，預計過程需時。該行又指，銅獅雕像與滙豐及香港的歷史息息相關，會盡力保護這重要文物。

根據滙豐資料，一對獅子銅像自1935年滙豐香港總行開張時已屹立門前，分別以該行1920年代兩位大班史提芬（Stephen）及施迪（Stitt）命名。二戰期間，兩隻銅獅一度淪為日軍「俘虜」，險被熔為軍火材料之用，幸而最終逃過一劫，戰後遂被運回香港。

史提芬當年認為在銀行門口放置一對獅像，象徵保護及安全，可予人深刻的印象。滙豐早前曾表示，在集團150多年的歷史中，史提芬和施迪代表勇氣和繁榮。

正盡快復修受影響服務和設施

另外，滙豐又重申，首要考慮是客戶和員工的安全，同時正盡快復修受影響服務和設施，並繼續為客戶提供銀行服務。滙豐昨晚亦發出聲明，強烈譴責近日接連破壞該行服務及設施的不當及無理行為，對客戶的不便深感抱歉，又指法治是香港作為國際金融中心的核心，期望事件能夠盡快解決。

支援被捕人士的「星火同盟」，4名成員早前遭到警方拘捕，而其存於滙豐銀行賬戶的約7,000萬元資金亦被凍結。隨後該行分行及其他設施成為部分示威者的針對目標，多個分行及櫃員機受到破壞。