【武漢肺炎】何栢良︰充分理由相信涉新型病毒　籲提升個人衛生

武漢爆發未明病毒性肺炎，港府今日（4日）啟動嚴重應變級別。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良在商台節目上表示，從武漢市衛生健康委員會的通告內容，有充分理由相信事件涉及新型病毒，短時間內確診個案由27宗上升至44宗，事件已亮起紅燈，內地目前亦已以高規格處理事件，呼吸道未明新病毒目前未針對藥物，故防疫措施至為重要，認為對過境旅客的檢疫上須「有咁嚴謹做到咁嚴謹。」 如市民有到過內地，曾有相對危險的接觸歷史，應如實向醫護人員交代。他提醒，市民亦需要提升個人衛生措施，避免去濕街市，隨身攜帶火酒搓手液、濕紙巾等，並戴口罩防護，

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片）

何栢良表示，據目前資料，有不少個案與華南海鮮城有關，若病毒是經野生動物傳給人類，野味的來源、處理屠宰野味的環境問題等，都有可能是病毒傳播途徑，潛伏期可能只有3至5天，短時間內確診個案由27宗上升至44宗，估計當地好有可能發生病毒懷疑人傳人的情況，惟內地暫時透露的流行病學資料很少，認為有基本資料分析對風險評估重要。

如家居使用U形聚水器，要倒水保持蓄水狀態

何栢良指出，未明的呼吸道新病毒意味住是未有針對藥物，故防疫措施至為重要，他提醒，香港亦即將進入流感高峰期，亦即將是公眾假期會出入人多擠迫的地方，市民亦需要提升個人衛生措施，避免去濕街市，隨身攜帶火酒搓手液、濕紙巾等，並戴口罩防護，尤其出入醫院必須戴口罩。他提醒，市民要正確戴上口罩，及使用一次性的即棄口罩。如市民有到過內地，曾有相對危險的接觸歷史，應如實向醫護人員交代，以免發生快速傳染。

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何栢良多次呼籲市民要有良好衛生習慣，如在沖廁不蓋廁所，但糞便含有大量菌，有公眾使用的場所及商場等經營者要加強廁所清潔。他亦提起2003年SARS期間淘大花園的教訓，如有家居是仍使用U形聚水器，要倒水保持蓄水狀態。他表示，傳染病有潛伏期，政府對過境旅客的檢疫上須「有咁嚴謹做到咁嚴謹。」他亦呼籲市民勿傳播虛假資料，如對網傳的肺炎資訊有懷疑，應向衞生署查詢。

何栢良指出，比起2003年的SARS，現今調查神秘病毒的微生物儀器及技術相當成熟，如港大醫學院有高通量基因排序，24小時內就可以找出一些不知名的病毒。在武漢市有一個中科院的病毒所，有不同層級的生物保安設施，能以國家級水平處理危險病毒，但要確認病毒，要用兩個高水平的獨立實驗室檢驗，認為當局如果確認兩個樣本的病毒完全相同，應該即時公布。